Van'da Tipi: Yüksek Kesimlerde Görüş 50 Metreye Düştü

Van'da tipi yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava dalgası görüşü yer yer 50 metreye kadar düşürdü

Van genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde yerini tipiye bırakıyor. Bölgede ulaşım ve günlük yaşam, tipinin etkisiyle zorlaşıyor.

Özellikle Van-Çatak, Van-Özalp ile Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan tipiden dolayı görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşüyor.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve ani görüş mesafesi düşüşlerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca yetkililer, zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkılmamasını istiyor; ulaşım zorunluysa da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

