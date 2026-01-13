Van'da Tipi: Yüksek Kesimlerde Görüş 50 Metreye Düştü

Van'da soğuk hava dalgası yüksek kesimlerde tipiye dönüştü; Van-Çatak, Van-Özalp ve Van-Hakkari Güzeldere Geçidi'nde görüş yer yer 50 metreye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:41
Van'da Tipi: Yüksek Kesimlerde Görüş 50 Metreye Düştü

Van'da tipi yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava dalgası görüşü yer yer 50 metreye kadar düşürdü

Van genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde yerini tipiye bırakıyor. Bölgede ulaşım ve günlük yaşam, tipinin etkisiyle zorlaşıyor.

Özellikle Van-Çatak, Van-Özalp ile Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan tipiden dolayı görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşüyor.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve ani görüş mesafesi düşüşlerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca yetkililer, zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkılmamasını istiyor; ulaşım zorunluysa da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

