Ankara'da Kar Yağışı Etkili: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma
Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar, kentin yüksek kesimlerinde etkisini hissettirdi. Başkentliler güne karla uyandı.
Etkiler ve Durum
Sabaha karşı etkisini gösteren yağış, özellikle Çankaya'nın Dikmen Mahallesi ile Gölbaşı'nın Eymir Mahallesinin yüksek kesimlerinde görüldü.
Ara sokaklarda oluşan gizli buzlanma, araçların yollarda güçlükle ilerlemesine neden oldu. Yağışın günün ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
