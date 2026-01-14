Ankara'da Kar Yağışı Etkili: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma

Ankara'da sabah başlayan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu; Dikmen ve Eymir mahallelerinde ara sokaklarda gizli buzlanma oluştu, yağışın gün içinde devam etmesi bekleniyor.