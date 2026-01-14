Ankara'da Kar Yağışı Etkili: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma

Ankara'da sabah başlayan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu; Dikmen ve Eymir mahallelerinde ara sokaklarda gizli buzlanma oluştu, yağışın gün içinde devam etmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:08
Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar, kentin yüksek kesimlerinde etkisini hissettirdi. Başkentliler güne karla uyandı.

Etkiler ve Durum

Sabaha karşı etkisini gösteren yağış, özellikle Çankaya'nın Dikmen Mahallesi ile Gölbaşı'nın Eymir Mahallesinin yüksek kesimlerinde görüldü.

Ara sokaklarda oluşan gizli buzlanma, araçların yollarda güçlükle ilerlemesine neden oldu. Yağışın günün ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

