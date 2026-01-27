Pazar'da Eski Caminin Minaresi Kontrollü Şekilde Yıkıldı

Rize'nin Pazar ilçesi Sahil Köyü'nde yeni cami hizmete açıldı; 1975 yapımı Merkez Camii'nin minaresi kontrollü yıkımla güvenli şekilde kaldırıldı, anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:07
Yeni caminin hizmete girmesiyle eski yapı güvenle kaldırıldı

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Sahil Köyü'nde, 1975 yılında inşa edilen ve zamanla yıpranan Merkez Camii'nin yenilenmesi için köy muhtarı Bahri Taşkın öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Mevcut cami arsasının köye devredilememesi üzerine, arsa sahibinin hibe ettiği 300 metrekare alanda yeni cami ve lojman yapılmasına karar verildi. Hayırsever iş insanlarının desteğiyle yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan yeni cami ibadete açıldı.

Yeni yapının hizmete girmesinin ardından eski cami ve minaresi için yıkım kararı alındı. İş makineleriyle gerçekleştirilen kontrollü yıkım çalışmasıyla eski yapı güvenli şekilde kaldırıldı.

Minarenin yıkıldığı anlar ise köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

