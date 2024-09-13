Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle balık fiyatları önemli ölçüde düşüyor. 15 Eylül'de rekor azalması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 13:36
Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

15 Eylül'de Balık Fiyatlarında Büyük Düşüş Bekleniyor

Her yıl 1 Eylül'de sona eren av yasağı, tezgah fiyatlarına hemen etki ediyor. Bugünden itibaren denizlerde adeta bir bereket var.

Denizler Dolduruluyor, Fiyatlar Düşüyor!

Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki avcılığın yeniden başlamasıyla, tezgahlar dolup taşarken, balık fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Denizde oluşan bu bolluk, deniz ürünlerine olan talebi artıracak gibi görünüyor.

Rekor Düşüş Beklentisi

Av yasağının sona ermesiyle balık fiyatlarında belirgin bir azalma yaşandı. Özellikle 15 Eylül'de fiyatların %70 oranında düşeceği tahmin ediliyor. Mersin'de, fiyatlar %30-40 arası bir gerileme gösterdi. Palamut, bu dönemde tüketicileri mutlu etmeye başladı.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, balık fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi. Polat, "Şu anda palamutun fiyatı 70-100 lira arasında, hamsi ise 80-100 lira seviyelerinde satılıyor. Ancak 15 Eylül'den sonra fiyatların 50-60 liraya kadar düşeceğini ümit ediyoruz" dedi.

Palamut ve Sardalya İçin Müjdeli Haber

Palamut ve sardalyanın kilosunun 50 TL'ye kadar inebileceğini belirten Polat, balık bolluğunun devam etmesi halinde vatandaşların balık tüketim alışkanlıklarının artacağını öngördü. Ayrıca, fiyat düşüşlerinin deniz ürünlerine olan ilgiyi artıracağı tahmin ediliyor.

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