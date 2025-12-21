DOLAR
Gabar’da 100 Bin Fidan Hedefi: Bayraktar'tan 'Yeşil ve Enerjide Bağımsız Türkiye' Mesajı

Bakan Bayraktar, Şırnak Gabar’da TPAO ve OGM iş birliğiyle başlatılan ağaçlandırma seferberliğinde ilk 21 bin fidanın dikildiğini ve 100 bin fidan hedefinin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:16
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar bölgesinde başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. TPAO öncülüğünde yürütülen projede, bölgenin çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla 100 bin fidan dikilmesi hedefleniyor.

Ağaçlandırma çalışmaları ve hedef

Proje kapsamında 80 hektarlık bir alan belirlendi; bu alanın yarısından fazlasında teraslama ve çukur açma işlemleri tamamlandı. Enerji kaynaklarını yerli ve milli olarak ekonomiye kazandıran çalışma ile aynı zamanda bölgenin yeşil dokusu güçlendirilmeye çalışılıyor.

İlk sevkiyat: 21 bin fidan

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri tarafından bölgeye gönderilen ilk fidan sevkiyatı 21 bin adet fidan içeriyor: 11 bin badem, 3 bin kızılçam ve 7 bin fıstık. Öncelikli olarak Gabar Şehit Esma Çevik Sahası’nda ağaçlandırma başlatıldı; meyve veren fidanlar köye yakın alanlara, yıl boyunca yeşil kalan çam fidanları ise Şehit Esma Çevik-1 kuyusu çevresine dikiliyor.

Yerel katılım ve denetim

Çalışmalar, OGM bünyesinde görev yapan ziraat mühendislerinin teknik desteği ve TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerle sürüyor. Ağaçlandırma faaliyetlerinde bölgede yaşayan 20 köy sakini de görevlendirildi.

Görüşler ve beklentiler

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bayraktar, "Şırnak Gabar’daki çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında fidan dikim seferberliği başlattık. 100 bin fidan hedefimiz doğrultusunda, Gabar Şehit Esma Çevik Sahası’nda fidanlarımızı bölge halkımızla birlikte toprakla buluşturduk. Enerjide tam bağımsız, doğasıyla yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, projeyle sadece çam değil, ileride halka fayda sağlayacak badem ve fıstık fidanlarının da dikildiğini belirterek projenin bölgeye moral verdiğini aktardı. Vural, "Biz buralarda çok huzursuzluklar yaşadık. İnşallah artık eski günler geri gelmez. Gabar’ımız, Şırnak’ımız bu güzel ağaçlandırma projeleriyle güzel bir nefes alacak" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Bayraktar’a teşekkür etti.

Köy sakinlerinden Nimet Akar ise bir zamanlar 'terör bölgesi' olarak anılan sahalarda şimdi ağaçlandırma yapıldığını belirtti: "Yeşillik alanları oluşturmaya çalışıyoruz". Akar, el ele verilip çocukların geleceği için daha iyi yaşam alanları oluşturulacağına vurgu yaptı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

