Gabar’da 100 Bin Fidan Hedefi: Bayraktar'tan 'Yeşil ve Enerjide Bağımsız Türkiye' Mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar bölgesinde başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. TPAO öncülüğünde yürütülen projede, bölgenin çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla 100 bin fidan dikilmesi hedefleniyor.

Ağaçlandırma çalışmaları ve hedef

Proje kapsamında 80 hektarlık bir alan belirlendi; bu alanın yarısından fazlasında teraslama ve çukur açma işlemleri tamamlandı. Enerji kaynaklarını yerli ve milli olarak ekonomiye kazandıran çalışma ile aynı zamanda bölgenin yeşil dokusu güçlendirilmeye çalışılıyor.

İlk sevkiyat: 21 bin fidan

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri tarafından bölgeye gönderilen ilk fidan sevkiyatı 21 bin adet fidan içeriyor: 11 bin badem, 3 bin kızılçam ve 7 bin fıstık. Öncelikli olarak Gabar Şehit Esma Çevik Sahası’nda ağaçlandırma başlatıldı; meyve veren fidanlar köye yakın alanlara, yıl boyunca yeşil kalan çam fidanları ise Şehit Esma Çevik-1 kuyusu çevresine dikiliyor.

Yerel katılım ve denetim

Çalışmalar, OGM bünyesinde görev yapan ziraat mühendislerinin teknik desteği ve TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerle sürüyor. Ağaçlandırma faaliyetlerinde bölgede yaşayan 20 köy sakini de görevlendirildi.

Görüşler ve beklentiler

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bayraktar, "Şırnak Gabar’daki çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında fidan dikim seferberliği başlattık. 100 bin fidan hedefimiz doğrultusunda, Gabar Şehit Esma Çevik Sahası’nda fidanlarımızı bölge halkımızla birlikte toprakla buluşturduk. Enerjide tam bağımsız, doğasıyla yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, projeyle sadece çam değil, ileride halka fayda sağlayacak badem ve fıstık fidanlarının da dikildiğini belirterek projenin bölgeye moral verdiğini aktardı. Vural, "Biz buralarda çok huzursuzluklar yaşadık. İnşallah artık eski günler geri gelmez. Gabar’ımız, Şırnak’ımız bu güzel ağaçlandırma projeleriyle güzel bir nefes alacak" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Bayraktar’a teşekkür etti.

Köy sakinlerinden Nimet Akar ise bir zamanlar 'terör bölgesi' olarak anılan sahalarda şimdi ağaçlandırma yapıldığını belirtti: "Yeşillik alanları oluşturmaya çalışıyoruz". Akar, el ele verilip çocukların geleceği için daha iyi yaşam alanları oluşturulacağına vurgu yaptı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, "100 BİN FİDAN HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA, GABAR ŞEHİT ESMA ÇEVİK SAHASI'NDA FİDANLARIMIZI BÖLGE HALKIMIZLA BİRLİKTE TOPRAKLA BULUŞTURDUK. ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ, DOĞASIYLA YEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.