Gambiya'nın Doğal Cenneti: Bijilo Orman Parkı

Bijilo Orman Parkı: Gambiya'nın Doğa Harikası

Batı Afrika'nın gözde destinasyonlarından biri olan Bijilo Orman Parkı, zengin doğal yaşamı ve özellikle dikkat çeken maymun türleri ile öne çıkıyor. 1952 yılında koruma altına alınan park, 1991 yılında halkın ziyaretine açıldı ve o günden bu yana yerli halk ve turistler için önemli bir uğrak yeri haline geldi.

Maymunların Evi

Halk arasında "Maymun Parkı" olarak bilinen ve 51 hektarlık bir alana yayılan Bijilo, yeşil, patas ve nadir kırmızı kolobus maymunlarına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca park içerisinde 100'den fazla kuş türü, çeşitli sürüngenler ve renkli kelebekler yer almaktadır.

Yürüyüş Parkurları ile Doğa Keşfi

Oluşturulan yürüyüş parkurları, ziyaretçilere orman ekosistemini yakından gözlemleme imkanı sunarak doğayla iç içe bir deneyim yaşamalarına olanak tanımaktadır.

Koruma Çabaları

Yetkililer, artan şehirleşme ve insan faaliyetlerinin parkın doğal yapısını tehdit ettiğine dikkat çekerek, bölgenin korunmasına yönelik projelerin geliştirildiğini ifade ediyor. Gambiya hükümeti ve çevre kuruluşları, Bijilo'nun ekoturizm potansiyelini sürdürülebilir şekilde kullanmayı hedeflemektedir.

Gambiya'nın Diğer Milli Parkları

Bijilo, Gambiya'nın en önemli doğa koruma alanlarından biri olmasının yanı sıra, ülkede toplamda 66 milli park bulunduğu bilinmektedir. Bijilo Orman Parkı Müdürü Süleyman Abdullah, parkın, Çevre, İklim Değişikliği ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman İşleri Departmanı tarafından yönetildiğini ve 1952 yılında milli park olarak ilan edildiğini vurgulamaktadır.

Geçmişteki Şiddetli Tehditler

Abdullah, geçmişte bu milli parkların ciddi tehditlerle karşılaştığını ve kontrolsüz yangınlar ile yasa dışı ağaç kesimleri yüzünden zarar gördüğünü belirtmiştir. "O yıllarda bu milli parkların neredeyse tamamı yok olma tehdidi altındaydı," diyerek, ormanların yakacak odun ve kömür üretimi ile mobilya yapımı için kullanıldığını ifade etmiştir.

Bijilo Orman Parkı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin keşfetmesi gereken eşsiz bir destinasyon olmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkesi Gambiya’da yer alan Bijilo Orman Parkı, zengin doğal yaşamı ve özellikle maymun popülasyonuyla dikkati çekiyor. Park, 1952 yılında koruma altına alınması ve 1991 yılında halka açılmasının ardından hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Halk arasında "Monkey Park" (Maymun Parkı) olarak anılan, 51 hektarlık alana yayılan Bijilo, yeşil, patas ve nadir görülen kırmızı kolobus maymunlarına ev sahipliği yapıyor.

Batı Afrika ülkesi Gambiya’da yer alan Bijilo Orman Parkı, zengin doğal yaşamı ve özellikle maymun popülasyonuyla dikkati çekiyor. Park, 1952 yılında koruma altına alınması ve 1991 yılında halka açılmasının ardından hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Halk arasında "Monkey Park" (Maymun Parkı) olarak anılan, 51 hektarlık alana yayılan Bijilo, yeşil, patas ve nadir görülen kırmızı kolobus maymunlarına ev sahipliği yapıyor.