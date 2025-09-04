DOLAR
GastroAntep Kültür Yolu Festivali 13-21 Eylül'de Başlıyor

GastroAntep Kültür Yolu Festivali 13-21 Eylül'de düzenlenecek; toplantıda gastronominin ekonomik ve kültürel önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 19:12
GastroAntep Kültür Yolu Festivali 13-21 Eylül'de Başlıyor

GastroAntep Kültür Yolu Festivali 13-21 Eylül'de

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek "GastroAntep Kültür Yolu Festivali" için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Fatma Şahin: Gastronomi şehrin kalkınma gücü

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda gastronominin şehrin kalkınması için büyük bir güç olduğunu kaydetti.

Şahin, kentin sahip olduğu değerlerin doğru tanıtılması gerektiğini dile getirerek şöyle dedi:

"UNESCO yolculuğumuz bir emek ve dayanışma yolculuğudur. Yuvalama sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir kültürdür, komşuluk terapisidir. Elimizde çok büyük bir hazine var."

Gastronominin yalnızca mutfak kültürü olmadığını, ekonomiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Bugün Japon mutfağı, İtalyan mutfağı bilimsel bir yaklaşımla dünya markası oldu. Bizim de 12 bin yıllık bir mirasımız var. Bu mirası ekonomiye dönüştürdüğümüzde şehirde konuştuğumuz birçok sorun kalmayacak."

Şahin konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Bu işin yüzde sekseni tanıtım. Bizim çeşitliliğimiz ve zenginliğimiz çok büyük. Asya turistine de Avrupa turistine de hitap etmeliyiz. Çeşitlendirmeli, zincir otelleri şehrimize getirmeli, ikna etme gücümüzü yükseltmeliyiz. Günün sonunda bu istihdam, ihracat ve huzur demektir. Gaziantep’in mutluluk şehri olması için çalışıyoruz."

Yetkililerden destek ve katılımcılar

Vali Kemal Çeber de gastronominin bir ekosistem olduğuna dikkati çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan ile diğer oda ve kurum temsilcileri katıldı.

