GastroAntep Kültür Yolu Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep), kortej yürüyüşüyle başladı.

Kortej yürüyüşü ve katılımcılar

Gaziantep Kalesi'nden başlayan yürüyüş, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve Gaziler Caddesi'nden geçilerek Balıklı Parkı'nda son buldu. Öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve gastronomi temalı kostümlerle dikkat çeken korteje Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival, Harikalar Diyarı'nda düzenlenen açılış töreniyle devam etti.

Açılış konuşmaları

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivalleri'nin her yıl büyüyerek, güçlenerek, tüm Anadolu'ya yayılarak dünyanın en büyük festivali olma yolunda ilerlediğini ifade ederek, "Kültür Yolu Festivallerimiz dünyanın en büyük marka festivali olmasıyla beraber, kültür sanat yoluyla Türkiye'nin dünyadaki tanıtımını çok daha güçlü, çok daha etkin bir şekilde yerine getirmekteyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin turizmde son yıllarda büyük gelişim sağladığını belirten Alpaslan, şunları kaydetti: "Artık dünyanın en büyük, en iddialı ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2024 yılında 61 milyar dolar turizm gelirimiz, 62 milyon ziyaretçiyle Dünya Turizm Örgütü, dünyanın 4. büyük ülkesi ilan etti. Artık biz turizmde dünyanın en iddialı ülkelerinden birisiyiz ama bununla yetinmiyoruz. Daha büyük hedeflerimiz var, katetmemiz gereken mesafeler var. Ülkemizin, istihdamın, cari açığın azaltılmasında turizmin çok büyük katkıları var. Biz bu yolla ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin turizmini daha da büyütmek için turizmi 12 ay 81 ilin her tarafına yaymamız lazım."

9 gün kültür sanat şöleni

Alpaslan, Gaziantep'in yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli marka şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Sanayiden, ticarete, ekonomiye her alanda bir cazibe merkezi ama aynı zamanda bir kültür, tarih, turizm şehri. Ülkemizin turizminin gelişmesi açısından bizim en önemli merkezlerimizden birisi. 9 gün boyunca Gaziantep'te 50 noktada 378 etkinlik gerçekleştirilecek. Konserler, tiyatrolar, opera, sinema, söyleşiler gibi birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak. Adeta 9 gün boyunca kültür sanat şöleni yaşayacağız." dedi.

Filistin vurgusu

Alpaslan, Filistin konusuna ilişkin olarak, "Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülke olarak biz bu zulmün, soykırımın bitmesi, sonlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kültür sanat festivallerimizde, etkinliklerimiz arasında güçlü bir şekilde Filistin'e yer veriyoruz. Tüm insanlığın vicdanının harekete geçerek bu zulmü sona erdireceğine inanıyoruz. Masum insanlara Cumhurbaşkanımız liderliğinde oluşturacağımız Türkiye Yüzyılı'nda atalarımızın yaptığı gibi, geçmişte kurduğumuz büyük medeniyette olduğu gibi dünyaya adaleti ve barışı getireceğimize inanıyoruz. Bu anlayışla var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum ve belediye mesajları

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise kültür ve medeniyeti yaşatmanın önemine değinerek, "Festivale geliyoruz ama aslında gördüğümüz bir medeniyet, kültür ve bir tarih. Bizim sofralarımızda her şeyin bir anlamı vardır. Akşam yemeğinde bir sofrada buluşmak bir aile için, aile büyüklerinin çocuklarla bir araya gelmesi demek aslında. O günün sıkıntısını, sevincini heyecanını ne yaşandıysa aile ile paylaşmak demektir. Tabii ki o sofrayı kıymetlendiren, değerlendiren annelerimizin elinden çıkan lezzetli yemeklerdir. O bir araya gelmek için belki bir vesiledir ama aslında orada yaşadığımız ailenin birliği ve bütünlüğüdür." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de festivalde birbirinden zengin etkinlikler bulunduğunu belirterek, vatandaşları festival coşkusuna katılmaya davet etti.

Program bilgileri

Gaziantep'te 13-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, 50 farklı noktada 400'e yakın etkinlik düzenlenecek. Festival kapsamında konserlerden tiyatroya, operadan sinemaya, gastronomi sunumlarından söyleşilere kadar çok sayıda etkinlik yer alacak.

