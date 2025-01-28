DOLAR
35,76 -0,01%
EURO
37,31 0,61%
ALTIN
3.169,73 -0,62%
BITCOIN
3.655.951,82 -0,57%

GAÜN Rektörü Sait Mesut Doğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Aktif Rol Aldı

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:02
GAÜN Rektörü Sait Mesut Doğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Aktif Rol Aldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, fotoğraf sanatının ve gazeteciliğin değerini yüceltmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Doğan, oylama sürecinde Anadolu Ajansı'nın etkileyici fotoğraflarını değerlendirdi. Oylama, toplumsal olayları ve önemli anları yansıtan karelerin seçilmesi açısından büyük bir öneme sahip. Bu tür etkinlikler, halkın gözünde medya ve gazetecilik mesleğinin önemini artırmaktadır.

GAÜN, Rektör Doğan'ın katılımı ile bu tür sosyal etkinliklere verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu. Akademik çevrelerin ve toplumun bu tür organizasyonlara katılımı, medya bilincinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!
2
O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!
3
2024 Yılında Türkiye’de En Çok Satan 5 Pikap Modeli Belli Oldu
4
Milli Eğitim Bakanlığı, TYP Kapsamında 60 Bin Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu!
5
Denizli'de Down Sendromlu Esra'nın Düğün Hayali Gerçekleşti
6
Denizli'de Taşıma Su ile Gerçekleşen Geleneksel Koyun Geçirme Yarışması

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!