GAÜN Rektörü Sait Mesut Doğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Aktif Rol Aldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, fotoğraf sanatının ve gazeteciliğin değerini yüceltmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Doğan, oylama sürecinde Anadolu Ajansı'nın etkileyici fotoğraflarını değerlendirdi. Oylama, toplumsal olayları ve önemli anları yansıtan karelerin seçilmesi açısından büyük bir öneme sahip. Bu tür etkinlikler, halkın gözünde medya ve gazetecilik mesleğinin önemini artırmaktadır.

GAÜN, Rektör Doğan'ın katılımı ile bu tür sosyal etkinliklere verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu. Akademik çevrelerin ve toplumun bu tür organizasyonlara katılımı, medya bilincinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.