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Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! En az lise mezunu olmak şart

Gazi Üniversitesi, eğitim kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni personel edinme sürecini başlatıyor. Lise düzeyindeki eğitimini tamamlamış bireyler arasından, 19 kişilik sözleşmeli personel için başvuru süreci ve ayrıntılar ilgili duyuruda yer almakta.

Yayın Tarihi: 19.06.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 17:29
Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! En az lise mezunu olmak şart

Gazi Üniversitesi, kadrosunu genişletmek için personel alımına devam ediyor. Yayınlanan ilana göre, üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak, 4/B sözleşme statüsünde 19 yeni personel alınacak. Adayların seçimi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına göre yapılacak olup, bu puanlar en az 50 ve 60 olarak belirlenmiştir.

Gazi Üniversitesi'nin sözleşmeli pozisyonlar için personel alım süreci hız kesmeden devam ediyor. İlgili ilanın yayınlanmasıyla birlikte başlayan başvuru işlemleri, ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre zarfında tamamlanmalıdır. Adaylar, başvurularını Üniversitenin resmi web sitesi aracılığıyla, gerekli belgeleri elektronik olarak yükleyerek yapabilirler.

Başvuru yapmayı düşünen adaylar için süreç devam etmekte olup, aşağıda belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilirler:

Başvuru Dönemi: 7 - 28 Haziran 2024

Başvuru Linki: Gazi Üniversitesi Personel İlan Sayfası

Mezuniyet Seviyesine Göre Açık Pozisyonlar

  •   Lise Mezunu: 3 Teknisyen, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  •   Ön Lisans Mezunu: 6 Büro Personeli (Muhasebe), 3 Sağlık Teknikeri
  •   Lisans Mezunu: 1 Avukat, 1 Fizyoterapist, 4 Hemşire

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Sınavsız Personel Alımı Süreci

Gazi Üniversitesi, yayımlanan personel alım ilanı kapsamında, adaylardan herhangi bir yazılı sınav talep etmeyecek. Sınavsız olarak gerçekleştirilecek bu personel alımında, adayların değerlendirilmesi Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına göre yapılacak. Adaylar, mezuniyet derecelerine göre belirlenen kontenjanlar dahilinde, en yüksek KPSS puanından başlayarak sıralanacak ve bu sıralama en düşük puana kadar devam edecek.

Gazi Üniversitesi Personel Alımı İçin Gereken Koşullar

Gazi Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alım sürecinde, adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması beklenmektedir. Bu şartlar arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak, sağlık durumunun görevini yerine getirmeye uygun olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçerli sonuç almak, suç hükümlülüğü bulunmamak ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak yer almaktadır.

Ek olarak, adayların herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

KPSS Puanı Şartı

Sözleşmeli personel alımında, adayların 2022 KPSS'den belirli puan türlerine göre minimum puan almış olmaları şart koşulmuştur. Lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türünden en az 50 puan, bazı pozisyonlar için ise en az 60 puan gereklidir. Ancak, eczacı pozisyonu için KPSS puan şartı aranmayacaktır.

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