Gaziantep'in Hışvahan'ında Sanatla Buluşan "Miras" Sergisi

Gaziantep'in Eşsiz Tarihinde Sanat Rüzgarı

Gaziantep Kalesi'nin yakınında bulunan tarihi Hışvahan, 17 sanatçının eserleri ile hayat bulduğu Miras sergisine ev sahipliği yapıyor. Hışvahan ve Brieflyart Galeri işbirliğinde organze edilen sergide, geçmişin izleri çağdaş sanat ile buluşarak 39 eserle sanatseverlerle buluşuyor.

Miras Sergisinin Amacı ve İçeriği

Serginin kurucusu Mine Özmen, Gaziantep'in tarihini ve kültürel zenginliğini sanatsal bir dille anlatmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiğini belirtti. Özmen, "Kentin geleneksel lezzetlerinin yanı sıra sanatında önemli bir yeri bulunduğunu göstermek için bu sergiyi açtık. Ziyaretçiler, değerli sanatçılarla tanışma ve eserlerinin hikayesini dinleme imkanı bulabiliyorlar. Bu durum bizi oldukça mutlu ediyor," dedi.

Sanatın Mekanla Bütünleşmesi

Özmen ayrıca, serginin 3 ay boyunca devam edeceğini ve ardından yeni projelerle Gazianteplilerle buluşmayı planladıklarını ifade etti. 550 yıllık tarihi Hışvahan'ın sanatla renklendiğini belirten Özmen, bu tarihsel mekanın ruhuna uygun bir atmosferde serginin gerçekleştirildiğini vurguladı.

Serginin Vizyonu ve Sanatçıların Yorumları

Baran Curoğlu, Hışvahan’ın tarihi dokusunun sergiye ev sahipliği yapmasının önemine değinerek, "Miras' sergisi, geçmişten günümüze bir köprü kuruyor. 17 Türk çağdaş sanatçısının eserleri, bu tarihi mekanın anlamını ve değerini artırıyor," dedi.

Meriç Hızal, Hışvahan’ın taşları üzerinde yürümek ve bu tarihi mekanda sanat yapmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, Gazianteplilerin destekleyici tutumunu övdü.

Mahir Güven ise kadim şehrin ilk sergisinde yer almaktan onur duyduğunu ifade ederek, emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür etti.

Miras sergisi, Gaziantep’in kültürel hafızasını çağdaş sanatla yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. Sergi, 28 Şubat 2025 tarihine kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.