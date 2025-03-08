Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları

Gaziantep'te İlham Veren Kadınlar Buluşması

Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Gaziantep'te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "3. İlham Veren Kadınlar Buluşması" etkinliği, girişimci kadınların iş hayatındaki başarı hikayelerinin ele alındığı bir program olarak dikkat çekti.

Program, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadın Demek" adlı videonun gösterimiyle başladı. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, yaptığı konuşmada, kadınların güçlenmesine ve aile yapısının desteklenmesine katkı sağlamak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Ayrıca, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti. İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve İl Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, hastane çalışanları, hastalar ve yakınlarına hediye dağıttı.

Malatya'da Konser ve Bilgi Standı

Malatya Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar bir konser verdi. Vali Yardımcı Ahmet Korkmaz, protokol üyeleri ile birlikte alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesi kamu kurumlarının stantlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin Kadınlar Koro ve Orkestrası, başarılı bir performans sergiledi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer katıldı.

Adıyaman'da Özel Kutlamalar

Adıyaman'da ise Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler konser verdi. Programda, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar yapıldı. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve ekibi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret ederek buradaki kadın çalışanlar ve hastaların gününü kutladı. Ayrıca, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, parti binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Malatya 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Programda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Kadınlar Koro ve Orkestrası konser verdi.

Malatya 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Programda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Kadınlar Koro ve Orkestrası konser verdi.