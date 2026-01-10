Gaziantep OSB Başkanı Şimşek'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Basının önemi ve tarafsız haber vurgusu

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Mesajında basının toplum için taşıdığı öneme dikkat çeken Şimşek, güçlü, tarafsız ve objektif bir basının demokrasinin sağlıklı işlemesinin, toplumsal bilincin güçlenmesinin ve ülkenin her alanda gelişip kalkınmasının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Doğru ve güvenilir bilgi akışının sağlanmasının, ekonomik ve sosyal ilerlemeye de önemli katkılar sunduğunu ifade eden Şimşek,

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, milletin müşterek sesi olarak tanımladığı basın demokrasimizin de vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Bu nedenle güçlü ve tarafsız bir basının varlığı hem demokrasimiz hem de ekonomik kalkınma açısından elzemdir. Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum

diye konuştu.

