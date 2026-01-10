Gaziantep OSB Başkanı Şimşek'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak basının demokrasi ve kalkınmadaki rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 08:48
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 08:48
Gaziantep OSB Başkanı Şimşek'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Gaziantep OSB Başkanı Şimşek'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Basının önemi ve tarafsız haber vurgusu

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Mesajında basının toplum için taşıdığı öneme dikkat çeken Şimşek, güçlü, tarafsız ve objektif bir basının demokrasinin sağlıklı işlemesinin, toplumsal bilincin güçlenmesinin ve ülkenin her alanda gelişip kalkınmasının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Doğru ve güvenilir bilgi akışının sağlanmasının, ekonomik ve sosyal ilerlemeye de önemli katkılar sunduğunu ifade eden Şimşek,

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, milletin müşterek sesi olarak tanımladığı basın demokrasimizin de vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Bu nedenle güçlü ve tarafsız bir basının varlığı hem demokrasimiz hem de ekonomik kalkınma açısından elzemdir. Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum

diye konuştu.

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANI CENGİZ ŞİMŞEK, MESAJ YAYIMLAYARAK 10 OCAK ÇALIŞAN...

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANI CENGİZ ŞİMŞEK, MESAJ YAYIMLAYARAK 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI.

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANI CENGİZ ŞİMŞEK, MESAJ YAYIMLAYARAK 10 OCAK ÇALIŞAN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beytüşşebap'ta Damlarda Biriken 2 Metrelik Kar Temizleniyor
2
Siirt Belediyesi'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına 176 Kişiye Gıda Desteği
3
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
4
İpek Yolu'nda Karla Mücadele: Şenoba Belediyesi Görevde
5
Demirci'de Karla Kaplı Kartpostallık Manzaralar
6
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları