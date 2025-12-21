DOLAR
Gaziantep'te Baba-Oğul 45 Yıldır Kalaycılığı Yaşatıyor

Gaziantep'te kalaycılığın son temsilcilerinden Ömer ve oğlu Halil İbrahim, 45 yıldır bakır eşyaları kalaylayarak mesleği geleceğe taşıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:31
Gaziantep'te Baba-Oğul 45 Yıldır Kalaycılığı Yaşatıyor

Gaziantep'te Baba-Oğul Kalaycılığı Ayakta Tutuyor

Mesleğin Son Temsilcileri

Gaziantep'te kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinden Ömer Çetinkaya, oğlu Halil İbrahim Çetinkaya ile birlikte mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

59 yaşındaki Ömer Çetinkaya, kentte çelik mutfak eşyalarının yaygınlaşması ve teknolojik gelişmeler nedeniyle az sayıda ustanın yürüttüğü kalaycılığı, 23 yaşındaki oğlu Halil İbrahim ile sürdürüyor. Çocuk yaşında, yaklaşık 45 yıl önce Şahinbey ilçesindeki tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çırak olarak mesleğe başlayan Çetinkaya, kalfalık ve ustalık sürecinin ardından kendi iş yerini açtı.

Aile İçinde Aktarılan Ustalık

Mesleğini oğlu Halil İbrahim'e uygulamalı olarak öğreten Ömer Çetinkaya, kale altındaki iş yerinde müşterilerden gelen bakır eşyaları birlikte kalaylıyor. İlkokul yıllarından itibaren babasının yanında çıraklık yapan Halil İbrahim, okul sonrası zamanlarını iş yerinde geçirerek mesleğin tüm inceliklerini babasından öğrendi.

Unutulmaya yüz tutan zanaatı ayakta tutmaya çalışan baba-oğul, aynı zamanda hem geçimlerini sağlıyor hem de mesleklerini gelecek nesillere aktarma çabası içinde. Yıllardır aynı ocak başında omuz omuza çalışan ikili, mesleğe bir köprü görevi görüyor.

Ustanın ve Çırağın Sözleri

Ömer Çetinkaya mesleğe ve ustasına dair duygularını şöyle aktardı: "1980’de bu mesleğe başladım. Bu meslekte çok değerli bir ustam vardı, mesleğimi ustamdan öğrendim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Ustamın benim üzerimde büyük emeği var. Mesleğimiz kalaycılık ve bakır eşyaları kalaylıyoruz. Meslekte 40-45 yıl geride kaldı. İlkokulu bitirdim, 1980 yılında başladığım mesleğimi yıllardır severek yapıyorum. 1980 yılından beri Allah’a çok şükür başka bir meslek yapmadım. Bu meslekte bir çırağın yetişmesi için 15-20 yıl geçmesi lazım. Eleman sıkıntısı olduğundan dolayı ben de oğlumu getiriyordum. Yıllardan beri oğlumla beri beraber çalışıp mesleğimize devam ediyoruz"

Halil İbrahim Çetinkaya ise çocukluğundan itibaren babasının yanında olduğunu ifade ederek, "Ben 8-9 yaşından beri bu meslekteyim. Okuldan sonra gelir babamın yanında çalışırdım. Tatillerde babamın yanında çalışırdım. Mesleği babamdan öğrendim. Babamın bana öğrettiği mesleği devam ettiriyorum. Eleman yoktu. Bende babamı yalnız bırakmak istemedim. Liseye kadar okudum. Lisedeyken okulu bıraktım. Babamla birlikte mesleğimize devam ediyoruz. Çok şükür bir ekmeğimizi yiyoruz. Kalay yapıyoruz. Çaydanlık, sürahi ve eski bakırları kalaylıyoruz. Baba mesleğini yapmak güzel. Babama yardımcı olduğum için çok mutluyum. Babamla birlikte güzel bir şekilde çalışıyoruz. Mesleğimiz çok güzel" dedi.

Geleceğe Köprü

45 yıldır severek yürüttüğü mesleğini oğluna miras bıraktığını vurgulayan Ömer Çetinkaya, eleman sıkıntısına rağmen oğluyla aynı işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Baba-oğul, bakır eşyaların kalaylanmasını sürdürerek mesleğin izlerini kent yaşamında canlı tutuyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

