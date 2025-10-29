Gaziantep'te Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali başladı

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar, Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası tarafından düzenlenen Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali Festival Park'ta kapılarını açtı.

Etkinlikler ve lezzetler

Festival kapsamında ziyaretçilere yöresel lezzetler, konserler ve çeşitli etkinlikler sunuluyor. Katılımcılar, Gaziantep mutfağının zenginliğini yerinde deneyimleme fırsatı buluyor.

Organizasyonun mesajı

Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, gazetecilere yaptığı açıklamada katılımcılara teşekkür ederek, "150 yıllık esnaf kültürünü günümüze uyarlayıp yaşatmak istedik. Festivalde söyleşi, panel, konser ve farklı etkinlikler bulunuyor." dedi.

Ziyaretçi izlenimleri

Ordu'dan festival için Gaziantep'e gelen Şükran Günaydın, kendisinin de butik bir lokantası olduğunu belirterek, "Gaziantep'i çok merak ediyordum. Hep televizyonlardan izliyordum. Yemeklerini tattık. Gerçekten çok çeşitli ve güzel." ifadelerini kullandı.

Festival, 5 gün sürecek olup 2 Kasım'da sona erecek. Ziyaretçiler, etkinlik boyunca Gaziantep'in geleneksel tatlarını ve kültürel sunumlarını keşfetme imkânı bulacak.

