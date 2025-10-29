Gaziantep'te Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali Başladı

Gaziantep'te düzenlenen Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali, Festival Park'ta yöresel lezzetler, konserler ve etkinliklerle başladı; 5 gün sürecek, 2 Kasım'da sona erecek.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 16:11
Gaziantep'te Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali Başladı

Gaziantep'te Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali başladı

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar, Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası tarafından düzenlenen Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali Festival Park'ta kapılarını açtı.

Etkinlikler ve lezzetler

Festival kapsamında ziyaretçilere yöresel lezzetler, konserler ve çeşitli etkinlikler sunuluyor. Katılımcılar, Gaziantep mutfağının zenginliğini yerinde deneyimleme fırsatı buluyor.

Organizasyonun mesajı

Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, gazetecilere yaptığı açıklamada katılımcılara teşekkür ederek, "150 yıllık esnaf kültürünü günümüze uyarlayıp yaşatmak istedik. Festivalde söyleşi, panel, konser ve farklı etkinlikler bulunuyor." dedi.

Ziyaretçi izlenimleri

Ordu'dan festival için Gaziantep'e gelen Şükran Günaydın, kendisinin de butik bir lokantası olduğunu belirterek, "Gaziantep'i çok merak ediyordum. Hep televizyonlardan izliyordum. Yemeklerini tattık. Gerçekten çok çeşitli ve güzel." ifadelerini kullandı.

Festival, 5 gün sürecek olup 2 Kasım'da sona erecek. Ziyaretçiler, etkinlik boyunca Gaziantep'in geleneksel tatlarını ve kültürel sunumlarını keşfetme imkânı bulacak.

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar, Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf...

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar, Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası tarafından düzenlenen "Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali" başladı. Festival Park'ta düzenlenen festivalde, yöresel lezzetler yer aldı.

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar, Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf...

İLGİLİ HABERLER

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler
2
Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Konseri — Cumhuriyetin 102. Yılı
3
Devlet Tiyatroları Antalya Turizm Fuarı'nda: Sanat Turizmi Öne Çıktı
4
Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar
5
Rize'de Babasıyla Kızının Tarihi Kemer Köprü Temizliği
6
Gaziantep'te Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali Başladı
7
İzmirli Dönerci 29 Ekim'de Çocukları Döner ve Ayranla Sevindirdi

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar