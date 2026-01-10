Gaziantep’te Gençlerden Örnek Davranış: Soğanın Ücretini 20 TL Bıraktılar

Gaziantep’te gençlerden örnek davranış: soğanın ücretini bıraktılar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde, iki genç kapalı olan mahalle manavından aldıkları bir adet soğanın ücretini tezgahın üzerine bırakıp örnek bir davranış sergiledi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve manav sahibi tarafından büyük takdirle karşılandı.

Olayın ayrıntıları

Dün gece saatlerinde ellerinde ekmek poşetiyle manava gelen iki genç, iş yeri kapalı olduğu için tezgahın bulunduğu alandan bir adet soğan aldı. Gençler, aldıkları soğanı ve parayı güvenlik kamerasına gösterdikten sonra 20 TL'yi tezgahın üzerine bıraktı, tezgah örtüsünü kapatıp soğanı poşete koyarak ayrıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde olayın saat 01.47 sıralarında gerçekleştiği görülüyor.

Manav sahibinin duygusal tepkisi

Sabah iş yerini açan manav sahibi Murat Özdemir, tezgâhta bulduğu 20 TLyi görünce şaşkınlık yaşadı ve paranın nasıl geldiğini öğrenmek için güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntüleri izledikten sonra gençlerin davranışından etkilendiğini belirtti. Özdemir, olayla ilgili şunları söyledi:

"Sabah dükkan tezgahını kurarken soğanların yanında 20 TL para gördüm. Paranın nasıl geldiğini öğrenmek için güvenlik kamerasından görüntülere baktım. İki tane gencin gece gelip bir tane soğanı alıp parayı da bıraktıklarını gördük. Çok onurlu ve güzel bir davranış olduğu için mutlu olduk. Ailesinin verdiği terbiyenin çocukların kişiliğine yansıdığını ve çok duyarlı bir davranış olduğunu düşündüm. Soğanın bedelinin fazlasını bırakmışlar. Gençler gelsinler ücretlerini takdim edelim. Gençler çok onurlu bir davranış sergilediler. Tüm gençlere örnek olmasını isterim. Çocukların yaptıkları örnek davranışlar beni çok etkiledi. Bir soğanın maddi anlamda değeri yok. Ücretsiz alsalardı da olurdu. Biz zaten yine peşine düşmezdik."

Manav sahibinin eşinden çağrı

Özdemir'in eşi Hatice Özdemir de görüntüleri izlediklerini ve gençleri davet ederek teşekkür etmek istediklerini söyledi. Hatice Özdemir, sözlerine şunları ekledi:

"Sabah geldik, tezgahlarımızı açıyorduk, örtüyü kaldırdım, altında bir 20 TL buldum. Eşime 20 TL’nin nereden geldiğini sordum. Eşim ‘birisi bırakmıştır’ dedi. Güvenlik kamerasına baktık, iki gencin soğan aldığını gördük. Bu çocukların örnek davranışı bizim çok hoşumuza gitti. Davranışları güzeldi, kamera görüntüleri hoştu. Davet etmek istedik, bulamadık ve bir türlü ulaşamadık. Gelsinler, tanışalım ve kendilerine ikramda bulunalım, birlikte çay içelim. Bu örnek davranışları için gençlere çok teşekkür ederiz. Böyle gençleri yetiştirmek çok zor ve doğruluktan asla şaşmamışlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu davranışları için çok memnun ve çok mutlu oldum. Bir adet soğanın değerinde bir şey yok ve değerinin çok çok katı üzerinde para bırakmışlar. Çok güzel bir hareket yapmışlar. Gençleri tebrik ediyorum ve böyle gençler yetiştirdikleri için ailelerine de teşekkür ediyorum. Gençlerle mutlaka tanışmak isterim."

Manav sahipleri, görüntülerdeki iki gence ulaşarak teşekkür etmek istediklerini belirtti. Olay, mahalledeki duyarlı davranış örneği olarak sosyal medyada da ilgi çekti.

