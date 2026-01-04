DOLAR
Gaziantep'te Karın Ardından Güneş: Vatandaşlar Kartopu Keyfi Yaşadı

Gaziantep'te iki gün süren yoğun karın ardından güneş açtı; vatandaşlar parklara akın ederek kartopu oynadı, yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:58
Gaziantep'te Karın Ardından Güneş: Vatandaşlar Kartopu Keyfi Yaşadı

Gaziantep'te kar sonrası güneş hayatı canlandırdı

Hafta içi iki gün boyunca aralıklı ve etkili şekilde yağan yoğun karla beyaza bürünen Gaziantep'te hava şartları normale dönmeye başladı. Güneşin açmasıyla kentte yaşam yeniden hareketlendi.

Kar yağışı ve etkileri

Kent merkezinde kalınlığı 20 santim, kırsal ve kenar mahallelerde ise 40 santime ulaşan kar yağışı sonrası geceleri hava sıcaklıkları -5 dereceye kadar düştü. Dün ve bugün sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle kar yerini güneşli havaya bıraktı.

Vatandaşlar dışarı çıktı, parklar doldu

Kar yağışının sona ermesiyle ana arterlerde ve mahalle aralarında hareketlilik yeniden başladı. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarının ardından güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıktı; çocuklar karla kaplı parklarda kartopu oynayıp kardan adam yaparken, esnaf kepenklerini açıp normal mesai düzenine döndü. Gazianteplilerin uğrak yerlerinden 100. Yıl Parkı kar ve güneşin bir araya gelmesiyle güzel görüntülere sahne oldu.

Çocukların neşesi ve vatandaşların tepkileri

Çocuklar ve gençler park alanlarında uzun süre oyun oynayarak karın tadını çıkardı. Vatandaşlardan İslam Can Ateş, 'İki gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından güneş çıktı. Güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıktık ve arkadaşlarımızla birlikte kartopu oynadık. Kar güzel ve eğlenceli ama sokakta kalan çocuklar ile hayvanlar üşüyorlar, onlara çok üzülüyorum. Hem kar hem de güneş bir arada olunca çok güzel oluyor. Hava güneşli olunca üşümüyoruz ve karın tadını çıkarıyoruz' dedi.

Şanlıurfa'dan arkadaşlarıyla gelen Nazım Güner ise, 'Arkadaşlarımızla birlikte karın tadını çıkarıyoruz. Hem güneşli hava var hem de kar yerde olduğu halde çok fazla soğuk değil. Arkadaşlarımızla birlikte kartopu oynuyoruz. Gaziantep’i geziyoruz. Bu güzel ve güneşli havanın tadını çıkarmaya çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

Buzlanma uyarısı

Yetkililer, gündüz sıcaklıklarının artmasına rağmen gece saatlerinde buzlanma riskinin devam ettiğini belirterek sürücülere ve vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Meteoroloji verilerine göre kentte önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu ve güneşli havanın etkili olması bekleniyor; Meteoroloji yetkililerinden alınan verilere göre yağış ihtimali %0 olarak değerlendiriliyor. Kent genelinde bugün en yüksek sıcaklık 2 derece, en düşük sıcaklık ise geceleri -5 derece olacak.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

