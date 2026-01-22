Gaziantep'te Yoğun Kar Başladı: 22-23 Ocak Uyarısı Doğrulandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22-23 Ocak uyarısının ardından Gaziantep'te yoğun kar etkili oldu; kent ve ilçeler kısa sürede beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22-23 Ocak tarihleri için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından Gaziantep'te öğle saatlerine doğru kar etkisini göstermeye başladı.

Kent genelinde tipi şeklinde başlayan kar yağışı, kısa sürede sokakları ve binaları beyaz örtüyle kapladı. Yoğun yağan kar nedeniyle şehir merkezi ve çevresinde görüş mesafesi düştü.

Olası olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yolların açık tutulması ve olası ulaşım aksaklıklarının önlenmesi için müdahalelerini sürdürüyor.

Kar yağışının Gaziantep'in ilçelerinde de etkili olduğu bildirildi. Yetkililer, karın bugün ve yarın aralıklarla devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

