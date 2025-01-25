Gaziantepli Kutnu Ustası Abdulkadir Mekki, Yılın Kareleri Oylamasında

Gaziantep'ten Bir Sanatçı: Abdulkadir Mekki

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen kutnu dokuma ustası Abdulkadir Mekki, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Gaziantep'in geleneksel el sanatlarını yaşatan Mekki, bu ödül ile zanaatının önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Kutnu Dokumasının Önemi

Gerçekleştirdiği eserlerle kutnu dokuma sanatını yaşatmaya çalışan Mekki, bu süreçte geleneksel teknikleri modern yaklaşımlar ile harmanlıyarak izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor. "Yılın Kareleri" oylaması da bu bağlamda, Anadolu'nun kültürel değerlerini ön plana çıkaran önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.

Yılın Kareleri Oylaması

Abdulkadir Mekki'nin katılımı, bu ödülün ve oylamanın tanıtımına önemli katkılar sağlayacak. Sanatçının eserleri, hem yerel hem de ulusal ölçekte ilgi görmekte ve geleneksel Türk sanatına olan özlemi tazelemektedir.

Bu tür etkinlikler, Anadolu'nun zengin kültürel mirasının korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen kutnu dokuma ustası Abdulkadir Mekki, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen kutnu dokuma ustası Abdulkadir Mekki, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.