Mardin'de 5 bin 357 Konut İçin Kura Çekimi Yapıldı

Mardin'de 5 bin 357 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Mardin’de inşa edilecek 5 bin 357 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi yapıldı.

Programa katılım ve yer

Kura çekimi, Artuklu ilçesindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yetkililerin açıklamaları

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Varank, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini belirterek, Mardin’de 5 bin 357 konutun kura çekiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Varank, sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşların güvenli ve sağlıklı konutlara kavuşmasının hedeflendiğini ifade ederek hak sahiplerine iyi dileklerini iletti.

Varank, ayrıca TOKİ’nin Mardin’deki yatırımlarına değinerek şunları söyledi: "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, çevreden şehirciliğe kadar her alanda olduğu gibi konut alanında da vatandaşlarımızın yanında olduk. Özellikle dar gelirli ailelerimizin ev sahibi olması, bizim en öncelikli gündem maddelerimizden biri oldu. TOKİ Başkanlığımızın eliyle bugüne kadar, sosyal donatılarıyla birlikte 1 milyon 750 bin konut ürettik ve 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. TOKİ tarafından Mardin’e; 12 bin 248 konut başta olmak üzere, okullarından hastanelerine, spor salonlarından taziye evlerine, köprü inşasından millet bahçelerine kadar bugüne kadar tamamlanan işler için 57 milyar 650 milyon, devam eden işler için de 5 milyar 600 milyon olmak üzere toplamda 63 milyar 250 milyon liralık yatırım yaptık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un öncülüğünde; mimarlarımız, mühendislerimiz, işçilerimiz ve en önemlisi depremzede kardeşlerimizin destekleriyle tam 455 bin konutu ürettik ve hak sahiplerine teslim ettik".

Vali Tuncay Akkoyun da konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinin sadece bir güvenlik meselesi olmadığını, huzurun, barışın ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Akkoyun şöyle konuştu: "Devletimiz; huzur ve barış zemini üzerinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama, spordan sosyal hayata kadar her alanda yatırımlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Mardin’imiz de bu yatırımlarla her geçen gün daha da ilerlemekte ve güçlenmektedir. Son yıllarda artan konut ihtiyacına yönelik olarak hayata geçirilen toplu konut projeleri, güçlü sosyal devlet anlayışımızın en somut tezahürü oldu".

Vatandaşın beklentisi ve kura sonucu

Kura çekimini salonda takip eden başvuru sahiplerinden Ayşe Aygün Oğuzhan, başvurularını E-Devlet üzerinden yaptıklarını belirterek beklentilerini paylaştı: "Şu ana kadar bekledik, çekilişteyiz. Allah nasip ederse çıkarsa çok mutlu oluruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şu an kiradayım, çok zor durumdayım. Çıkarsa çok sevinirim".

Konuşmaların ardından merkez ve ilçelerde yapılacak konutlar için noter huzurunda kura çekimine geçildi. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

