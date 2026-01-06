Caddebostan Sahili'nde Kuvvetli Lodos: 3 Kişi Kayalıklara Çarpıp Yaralandı

Caddebostan Sahili'nde Kuvvetli Lodos Üç Kişiyi Yaraladı

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde denize girdikleri sırada kuvvetli lodos nedeniyle aniden yükselen dalgalara kapılan üç kişi, kayalıklara çarparak yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, 4 Ocak Pazar günü Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denize giren Yavuz C., Haluk Ç. ve Nusret M., lodosun etkisiyle yükselen dalgalar tarafından kayalıklara savruldu. Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi; ilk müdahaleler sahilde yapıldı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaralıların Durumu

Yaralılardan Yavuz C. ve Haluk Ç.'nin sırt, bacak ve bel bölgelerinde derin yaralar oluştuğu; her iki kişinin tedavisinin evlerinde sürdüğü bildirildi. Nusret M.'nin ise bacağında kırık

