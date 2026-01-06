Caddebostan Sahili'nde Kuvvetli Lodos: 3 Kişi Kayalıklara Çarpıp Yaralandı

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde kuvvetli lodos nedeniyle yükselen dalgalara kapılan 3 kişi kayalıklara çarpıp yaralandı; biri kırıkla hastanede tedavi görüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 20:12
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 20:12
Caddebostan Sahili'nde Kuvvetli Lodos Üç Kişiyi Yaraladı

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde denize girdikleri sırada kuvvetli lodos nedeniyle aniden yükselen dalgalara kapılan üç kişi, kayalıklara çarparak yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, 4 Ocak Pazar günü Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denize giren Yavuz C., Haluk Ç. ve Nusret M., lodosun etkisiyle yükselen dalgalar tarafından kayalıklara savruldu. Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi; ilk müdahaleler sahilde yapıldı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaralıların Durumu

Yaralılardan Yavuz C. ve Haluk Ç.'nin sırt, bacak ve bel bölgelerinde derin yaralar oluştuğu; her iki kişinin tedavisinin evlerinde sürdüğü bildirildi. Nusret M.'nin ise bacağında kırık

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

