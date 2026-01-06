Petek Genç'in Ladik Akdağ Gezileri Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi gençlere kış turizmi ve kültürel keşif imkânı sunuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Petek Genç programının Ladik Akdağ gezileri başladı. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Ladik Akdağ’da düzenlenen etkinlikler, gençlere hem eğitici hem de keyifli bir kış deneyimi sunuyor.

Belediye, gençlerin yaşadıkları şehri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlediği gezi programları kapsamında 17 Şubat tarihine kadar her hafta pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri Ladik Akdağ’a geziler düzenleyecek. Kış dönemi için hedeflenen katılım sayısı ise yaklaşık 2 bin öğrenci olarak açıklandı.

Program çerçevesinde sabah saatlerinde belirlenen duraklardan alınan öğrenciler, etkinlikler sona erdikten sonra aynı noktalara güvenli şekilde bırakılıyor. Ulaşım araçları ve gençlik liderleri program boyunca öğrencilere eşlik ederken, Akdağ Kayak Merkezi ve Ambarköy Açık Hava Müzesi ziyaretleri için tüm yönlendirmeler Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

Gezilerin ilk gününde yaklaşık 75 genç, Ladik’in doğal güzelliklerini keşfederek karla dolu unutulmaz bir gün geçirdi. Öğrenciler, Akdağ Kayak Merkezi’nde kışın tadını çıkarma fırsatı bulurken Ambarköy Açık Hava Müzesi’ni de gezme imkanı yakaladı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, düzenlenen geziler sayesinde öğrencilerin Ladik ilçesini daha yakından tanıma, kış sporlarına yönelik farkındalık kazanma, sosyal becerilerini geliştirme ve grup içi etkileşimi artırma gibi bir dizi kazanım elde ettiğini vurguladı.

