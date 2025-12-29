DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

SAİB Gaziantep'te İlk Genel Kurulunu Yaptı: Muhammed Ganim Genel Başkan Seçildi

Gaziantep merkezli SAİB ilk genel kurulunda Muhammed Ganim’i genel başkan seçti; dernek 2026'ya kadar Şam ve Halep başta yatırımlarla Türkiye-Suriye ticaretini canlandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:57
SAİB Gaziantep'te İlk Genel Kurulunu Yaptı: Muhammed Ganim Genel Başkan Seçildi

SAİB Gaziantep'te İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Uluslararası Suriye ve Türk İş Adamları Derneği yeni yönetimini belirledi

Gaziantep merkezli Uluslararası Suriye ve Türk İş Adamları Derneği (SAİB), ilk genel kurulunu düzenleyerek yeni yönetimini seçti. Kurulda Muhammed Ganim SAİB Genel Başkanı olarak göreve getirildi.

Toplantı özel bir otelde yapıldı ve dernek üyeleri ile davetlilerin yanı sıra sanayinin tanınmış Türk ve Arap iş insanları iştirak etti.

Dernek, Türkiye ve Suriye arasındaki ticareti artırmayı ana hedef olarak belirledi. Ayrıca 2026 yılına kadar Şam ve Halep başta olmak üzere çeşitli yatırımlar için çalışmalar yürütmeyi planlıyor.

Genel Başkan Muhammed Ganim, konuşmasında birlik vurgusu yaparak Suriye’deki duruma değindi. Ganim, 2011 yılından bu yana süregelen zulüm ve kayıpların yaşandığını ifade etti ve 2024 yılında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El-Şara’nın liderliğinde Suriye’nin gerçek sahiplerine geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ganim, "Şimdi hedefimiz Suriye’nin yeniden barış içinde yaşaması. Şam ve Halep gibi şehirler yeniden ayağa kalkmaya başladı, yaralar sarılıyor ve hayat normale dönüyor" diyerek derneğin yeniden yapılanma sürecinde aktif rol alacağını vurguladı.

Dernek, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Suriye arasında ticareti canlandırmak, yatırımları artırmak ve iş dünyasına yeni fırsatlar sunmak amacıyla önemli adımlar atmayı planlıyor. Ganim, "Suriye’nin yeniden inşasında hem insani hem de ekonomik anlamda güçlü bir rol üstlenmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Ganim, kuruluş sürecinde destek veren iş insanlarına ve sanayicilere teşekkür ederek, "SAİB Derneği, hem bölgeye hem de ülkemize değer katacak. Suriye’nin yeniden doğuşunda Gaziantep’in imzası olsun" ifadelerini kullandı.

Muhammed Ganim, 1986 doğumlu olup Gaziantep’te faaliyet gösteren Enova Shoes firmasının sahibidir.

GAZİANTEP MERKEZLİ "ULUSLARARASI SURİYE VE TÜRK İŞ ADAMLARI DERNEĞİ" (SAİB), İLK GENEL KURULUNU...

GAZİANTEP MERKEZLİ "ULUSLARARASI SURİYE VE TÜRK İŞ ADAMLARI DERNEĞİ" (SAİB), İLK GENEL KURULUNU DÜZENLEYEREK YENİ YÖNETİMİNİ BELİRLEDİ. GENEL KURULDA, MUHAMMED GANİM SAİB GENEL BAŞKANI OLARAK SEÇİLDİ.

GAZİANTEP MERKEZLİ "ULUSLARARASI SURİYE VE TÜRK İŞ ADAMLARI DERNEĞİ" (SAİB), İLK GENEL KURULUNU...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İç Moğolistan'da "Deve Süper Ligi"nde Binlerce Deve
2
500 Bin Sosyal Konut Projesi: İlk Kura Adıyaman’da Çekildi
3
Elazığ Harput'ta Dronla Kar Manzarası: İzlanda ve Norveç'i Aratmadı
4
Batman’da Lapa Lapa Kar Coşkusu: Vatandaşlar Sokağa Döküldü
5
Siirt'te Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada
6
Rize Yağlıtaş’ta İstinat Duvarı Çöktü: Asri Mezarlık Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Cizre'de Kar Ulaşımı Felç Etti: Havalimanı Seferleri İptal

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı