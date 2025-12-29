SAİB Gaziantep'te İlk Genel Kurulunu Yaptı: Muhammed Ganim Genel Başkan Seçildi

SAİB Gaziantep'te İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Uluslararası Suriye ve Türk İş Adamları Derneği yeni yönetimini belirledi

Gaziantep merkezli Uluslararası Suriye ve Türk İş Adamları Derneği (SAİB), ilk genel kurulunu düzenleyerek yeni yönetimini seçti. Kurulda Muhammed Ganim SAİB Genel Başkanı olarak göreve getirildi.

Toplantı özel bir otelde yapıldı ve dernek üyeleri ile davetlilerin yanı sıra sanayinin tanınmış Türk ve Arap iş insanları iştirak etti.

Dernek, Türkiye ve Suriye arasındaki ticareti artırmayı ana hedef olarak belirledi. Ayrıca 2026 yılına kadar Şam ve Halep başta olmak üzere çeşitli yatırımlar için çalışmalar yürütmeyi planlıyor.

Genel Başkan Muhammed Ganim, konuşmasında birlik vurgusu yaparak Suriye’deki duruma değindi. Ganim, 2011 yılından bu yana süregelen zulüm ve kayıpların yaşandığını ifade etti ve 2024 yılında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El-Şara’nın liderliğinde Suriye’nin gerçek sahiplerine geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ganim, "Şimdi hedefimiz Suriye’nin yeniden barış içinde yaşaması. Şam ve Halep gibi şehirler yeniden ayağa kalkmaya başladı, yaralar sarılıyor ve hayat normale dönüyor" diyerek derneğin yeniden yapılanma sürecinde aktif rol alacağını vurguladı.

Dernek, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Suriye arasında ticareti canlandırmak, yatırımları artırmak ve iş dünyasına yeni fırsatlar sunmak amacıyla önemli adımlar atmayı planlıyor. Ganim, "Suriye’nin yeniden inşasında hem insani hem de ekonomik anlamda güçlü bir rol üstlenmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Ganim, kuruluş sürecinde destek veren iş insanlarına ve sanayicilere teşekkür ederek, "SAİB Derneği, hem bölgeye hem de ülkemize değer katacak. Suriye’nin yeniden doğuşunda Gaziantep’in imzası olsun" ifadelerini kullandı.

Muhammed Ganim, 1986 doğumlu olup Gaziantep’te faaliyet gösteren Enova Shoes firmasının sahibidir.

