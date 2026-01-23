Geminbeli Tüneli'nde Sona Yaklaşıldı: Hedef Sonbahardan Önce Açılış

Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi: Sonbahardan önce açılması hedefleniyor

Projenin önemi ve güncel durum

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında yapımı süren Geminbeli Tüneli, İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i ise Akdeniz'e bağlayacak stratejik bir ulaşım hattı olarak öne çıkıyor. Bölgedeki ulaşım ağını güçlendirecek proje, uzun süredir tamamlanmayı bekliyordu.

Temeli 2013 yılında Bayburt İnşaat tarafından duble yol çalışmaları kapsamında atılan tünel, çeşitli aksaklıklar nedeniyle birkaç kez ertelendi.

Yetkiliden tarih ve son açıklamalar

Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, Sivas Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 1. toplantısında proje takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öcal, projenin önceki hedef takvimine ilişkin şu bilgiyi paylaştı: "Geminbeli Tüneli’ni 2025 yılında bitirmeyi hedeflemiştik. Ancak bazı aksaklıklardan dolayı yetiştiremedik. İnşallah 2026 yılında 9 kilometrelik bağlantı yoluyla birlikte tünelimizi hizmete açmayı planlıyoruz".

Öcal, tünel içinde üstyapı çalışmalarının başladığını ancak olumsuz hava koşullarının iş akışını etkilediğini vurguladı: "Kar yağışları başlayana kadar tünel içinde üstyapı imalatlarına başlamıştık. Ancak hava şartları nedeniyle çalışmaları durdurmak zorunda kaldık. Kar biraz azalırsa yeniden başlayacağız. 2026 yılının yaz aylarının birinci yarısına kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Sonbahardan önce bitecek diyebilirim".

Yetkili açıklamaları, projenin tamamlanmasıyla bölgesel ulaşımda önemli bir rahatlama ve bağlantı avantajı sağlanacağını işaret ediyor. Tünelin hizmete açılmasıyla birlikte İç Anadolu-Karadeniz-Akdeniz hatları arasındaki entegrasyon güçlenecek.

