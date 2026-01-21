Astsubaylıktan Kuş Fotoğrafçılığına: Beyşehir Gölü'nde 210 Tür

Emekli astsubay Kemal Gültekin, Beyşehir Gölü'nde üç yılda 210 kuş türü fotoğrafladı; eserlerini 23’ünde Anamas Otel'de sergileyecek.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:48
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:23
Astsubaylıktan Kuş Fotoğrafçılığına: Beyşehir Gölü'nde 210 Tür

Astsubaylıktan kuş fotoğrafçılığına: Beyşehir Gölü'nde bir doğa sevdalısı

Beyşehir Gölü Milli Parkı, Konya ve Isparta sınırları içinde yer alan ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken bir kuş cenneti olarak doğa tutkunlarını çekmeye devam ediyor. Göl kıyıları, hem yöre halkının hem de ilçe dışından gelen fotoğrafçılarının yılın her döneminde eşsiz kareler yakaladığı bir alan haline geldi.

Profil: Emekli astsubayın objektifinden doğa

Kemal Gültekin, emekli astsubay olup emekliliğin ardından memleketi Beyşehir'e yerleşti ve son üç yıldır kuş fotoğrafçılığıyla ilgileniyor. Gültekin, doğa sevgisini profesyonel bir hobiye dönüştürdüğünü söyleyerek şu bilgileri verdi: "Emekli olduktan sonra Beyşehir’e yerleştim ve kuş fotoğrafçılığına başladım. Şu ana kadar toplamda 210 farklı kuş türünü fotoğrafladım. Konya genelinde çektiğim tür sayısı 198, bunun yaklaşık 190’ı Beyşehir’de çekildi. Beyşehir Gölü gerçekten bir kuş cenneti."

Sergi ve paylaşım

Gültekin, çektiği fotoğrafların ilgi gördüğünü belirterek çalışmalarının Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği aracılığıyla sergiye dönüşeceğini açıkladı. Fotoğraflarını doğaseverlerle paylaşacağı etkinlik 23’ünde Anamas Otel’de düzenlenecek sergi ve fotoğraf gecesinde izlenebilecek.

Gözlemler, teknik ve nadir türler

Gültekin, kuş fotoğrafçılığının insanın doğaya bakışını değiştirdiğini vurguluyor: "İnsanlar genelde bütün kuşları sadece ‘kuş’ olarak görüyor. Ama yakından ve net bir şekilde fotoğrafladığınızda renkleri, detayları ve özellikleri daha fazla dikkat çekiyor. Mesela herkes için sıradan olan bir karga, doğru açı ve sunumla bambaşka bir ilgi odağına dönüşebiliyor."

Özellikle yırtıcı kuşları fotoğraflamaktan büyük keyif alan Gültekin, Beyşehir'de nadir görülen kara çaylak türünü görüntülemenin kendisi için ayrı bir heyecan olduğunu ifade etti. Kuş fotoğrafçılığının ciddi emek ve maliyet gerektirdiğini de ekleyerek, kamuflaj, lens ve fotoğraf makinelerinin yüksek maliyetine rağmen mevcut imkânlarla en iyi kareleri yakalamaya çalıştığını söyledi.

Beyşehir Gölü, Kemal Gültekin gibi doğa tutkunlarının objektifinden yansıyan görüntülerle hem bölgedeki kuş çeşitliliğini tanıtmaya hem de doğa bilincinin artmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

