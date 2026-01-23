İsmet Acı Emeklilikte 19 Köy Okulunu Yeniledi

İsmet Acı emeklilikte eğitime desteğini 19 köy okuluyla sürdürdü

Kayseride 42 yıllık eğitim hayatının ardından emekli olan öğretmen İsmet Acı, emekliliğinde de eğitim hizmetine devam ederek 19 köy okulunun yenilenmesine öncülük etti. Çalışmalar, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü elemanları ve hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Meslek hayatı ve dönüşüm hikâyesi

Acı, 1980 yılından 1990 yılına kadar Büyük Toraman Ortaokulunda müdürlük yaptığını, 1990 yılından 2001 yılına kadar Felahiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevinde bulunduğunu, 2001 yılında Eskişehir Bağları Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlkokulu'nda 6 yıl müdürlük yaptığını ve Talas Süleymanlı Fatma Aksoy Ortaokulunda 2020 yılında emekli olduğunu belirtti. Toplamda yaklaşık 42 yıl eğitime hizmet etti.

Acı, bir anısını aktarırken öğretmenler odasına gönderilen çelenk ve bunun ardından yaptırılan güvenlik kamerası kurulumunu şöyle aktardı: Öğretmenler odasının önünden geçerken öğretmenler odasına birisi büyük bir çelenk göndermiş. Bu adam bize çelenk göndermiş hiç olmazsa gidelim bir teşekkür edelim dedik. Tufan beyin yanına gittik ve teşekkür ederiz dedik. Çaylarımızı içtikten sonra okulumuzun kamerasının olmadığını söyledik. Hemen çalışan birisine haber verdi, okulun keşif özetinin çıkarılmasını istedi ve okula 16 tane güvenlik kamerası taktırdık. Sınıfların içini, kapıları, pencereleri yaptırdık ve bize çok faydası oldu

Proje, destek ve kapsam

Acı, pandemi döneminde başlayan yardım girişimini anlattı: 2021 pandemi döneminde köy okullarına 2 - 3 bin TL yardım etsek nasıl olur dedik. 2 - 3 bin TL ye ne eder? Ancak A4 kâğıdı ve toner alırlar dedim. Pandemi bitmeye yakın yanına gittik ve her ilçeden 1 tane köy okulu boyatalım, öğrencileri giydirelim dedi. Murat Uğur Ulaş ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittik. 41 hafta sonra protokol imzaladık. 16 ilçeden, her köyden 1 okulu tadilat yaptık, bazen ilçelerden 2 okulu boyadık ve tadilat yaptık. Toplam 19 Köy okulunu tamir ettik. Duvarlarını boyattık, öğrencileri giydirdik. Bu işler bittiğinde ben devam etmeye karar verdim.

Acı, hayırsever katkılarına değinerek son olarak şunları söyledi: Hayırsever arkadaşlarım var onlar ile okullara birçok yardımda bulunduk. En son 3 katlı Kanuni Süleyman Ortaokulunu boyattık. Yüreğil İlkokulunu boyattık. Topsöğüt İlkokulu, Şehit Jand.er Zafer Akkaş İlkokulu, Akmescit Garip Altemel İlk ve Ortaokuluna boyalarını götürdüm havalar açılınca boyatacağım. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz ile Denetimli Serbestlik Bürosu’nun yapmış olduğu okul boyamam faaliyetlerini okudum. Nasıl çalıştıklarını gidip bir okulda izledim. En son Osman Zeki Yüceasan Ortaokuluda boyanacaktı, boyalarını temin ettik. Okulumuz 3 günde boyandı, bugünde son günü. Tüm boya masraflarını Murat Uğur Ulaş tarafından karşılanmıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Denetimli serbestlik elemanlarına teşekkür ederim. İnşallah bundan sonrada yardımlarımız devam edecek

Sonuç: Emekli öğretmen İsmet Acı’nın öncülüğünde yürütülen tadilat ve boya çalışmaları, birçok köy okulunun fiziki koşullarını iyileştirerek öğrencilerin daha güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşmasına katkı sağladı.

