Meteoroloji'den Aydın'a 22 Ocak 2026 Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge, 22 Ocak 2026'de Aydın genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak; Didim, Kuşadası ve Söke'de yerel çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:58
Perşembe sabahından geceye kadar etkili olacak yağışlara karşı tedbir çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 22 Ocak 2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Aydın genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiği bildirildi.

Açıklamada, il genelinde yağış miktarının metrekare başına 21 ila 50 kilogram arasında olmasının öngörüldüğü, Didim, Kuşadası ve Söke ilçelerinde ise yağışların yerel olarak çok kuvvetli seviyelere ulaşarak 30 ila 60 kilogram arasında gerçekleşebileceği kaydedildi.

Uyarı, 22 Ocak 2026 günü saat 10.00’da başlayıp aynı gün saat 23.00’e kadar geçerli olacak. Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını vurguladı.

Vatandaşların gerektiğinde resmi uyarıları takip etmeleri, riskli bölgelere yaklaşmaktan kaçınmaları ve ulaşımda dikkatli olmaları istendi.

