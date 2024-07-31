Gençlere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi müjdesi! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı!

BAKAN GÖKTAŞ GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ VERDİ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, genç girişimcilere yönelik yeni bir destek programının detaylarını paylaştı. İşini kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi imkanı sunulacağını belirten Göktaş, projenin ayrıntılarını anlattı.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun sadece evlilik kredisiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda iş kurmak isteyen gençler için de büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Genç girişimcilerin projeleriyle başvurabilecekleri bu fon sayesinde, faizsiz kredi desteği alabileceklerini belirtti.







KREDİNİN DETAYLARI

Göktaş, "Gençlerimiz bu fona iş projeleri ile başvuru yapabilecek. Projeye başvuracaklara 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi vereceğiz" dedi. Bu önemli destek, gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri ve kendi işlerini kurmaları için büyük bir fırsat sunuyor.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugüne kadar 11 bin 257 çiftin başvuru yaptığını belirten Bakan Göktaş, bu başvuruların başarıyla sonuçlandığını ve çiftlere eğitim verildiğini söyledi. Göktaş, "2386 çift evlendi ve krediler verildi. Talepler alınıyor. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor" diye ekledi.



Geçtiğimiz hafta projeyi Zonguldak, Bartın ve Karabük gibi illere genişlettiklerini belirten Göktaş, "Bu üç ilimizi projeye dahil ettik. Önümüzdeki dönemde projeyi daha da ilerleteceğiz" dedi. Bakan, projeye olan ilginin artmasıyla birlikte, daha fazla gence ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.



KREDİDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bakan Göktaş, bu kredinin kendi işini kurmak isteyen gençlere verileceğini açıkladı. Faizsiz kredi desteği 150.000 TL olarak belirlenmiş olup, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak sunulacak. Genç girişimciler, projelerini bakanlığa sunarak onay almaları halinde bu destekten faydalanabilecekler.

BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakan Göktaş, faizsiz kredi başvurularının gelecek ay başlayacağını duyurdu. Gençler, projelerini hazırlayıp bakanlığa sunarak bu destekten yararlanma şansı elde edecekler. Başvuruların nasıl yapılacağı ve detayları hakkında daha fazla bilgi bakanlığın resmi web sitesinde yayımlanacak.

Bu yeni kredi imkanı, genç girişimciler için büyük bir fırsat sunuyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlerin finansal desteğe ulaşmasını kolaylaştıran bu proje, gençlerin ekonomik hayata katılımını artırmayı ve yeni iş alanlarının yaratılmasını hedefliyor. Faizsiz kredi desteği, gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için önemli bir adım olacak.



Bakan Göktaş'ın açıkladığı bu proje, sadece gençlerin iş kurmalarına destek olmakla kalmayıp, aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor. Yeni iş alanlarının açılması, istihdamın artması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu proje, gençlerin girişimcilik ruhunu teşvik ederken, ülkenin ekonomik yapısını da güçlendirecek.







Bakan Göktaş'ın açıkladığı faizsiz kredi desteği, işini kurmak isteyen gençler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu destek sayesinde genç girişimciler, finansal zorluklar yaşamadan hayallerini gerçekleştirebilecekler. Başvuruların gelecek ay başlayacak olması, gençlerin projelerini hazırlamaları için yeterli zamanı tanıyor. Genç girişimcilere yönelik bu tür desteklerin artması, ülke ekonomisinin de güçlenmesine katkı sağlayacak.

