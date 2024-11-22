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Trabzon Kitap Günleri Heyecanı Başladı

Trabzon'da, 'herkes okusun' sloganıyla düzenlenen kitap günleri, 72 yayınevi ve 129 yazarın katılımı ile başladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:48
Trabzon Kitap Günleri Heyecanı Başladı

Trabzon Kitap Günleri Tüm Hızıyla Başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 'herkes okusun' sloganıyla yola çıkan Trabzon Kitap Günleri, Yenimahalle Fuar Alanı'nda ziyarete açıldı. Etkinliğin resmi açılışına Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak katıldı.

Kültürel Etkinliklerin Önemi Vurgulandı

Vali Yardımcısı Kızıltoprak, Trabzon'un birçok yazar ve şairin yetiştiği tarihi bir şehir olduğunu belirterek, farklı düşüncelerin konuşulduğu bir atmosferin önemine dikkat çekti. Bu tür kültürel etkinliklerin artmasının ülkeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Yazar Olarak Katıldı

Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, aynı zamanda bir yazar olarak da burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Okuma alışkanlığının önemi ve tarihî okul binasının Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap kafeye dönüştürüleceği müjdesini verdi.

Kültür ve Sanat Şehri Trabzon

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un kültür ve sanat hayatına katkı sunacak bu etkinliği gerçekleştirmekten gurur duyduklarını bildirdi. Şehrin kültürel hayatına 48 eser ile katkıda bulunduklarını belirten Genç, gençlerle yazarların buluşmalarının sağlanacağını ve bu sayede gençlerin fikir dünyalarına yeni ufuklar açacağını vurguladı.

İki hafta sürecek etkinliğin 1 Aralık'a kadar devam edeceğini duyuran Genç, tüm Trabzonluları etkinliğe davet etti. Genç, açılışta gençlerle sohbet etti ve kitaplarını imzaladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince "herkes okusun" sloganıyla düzenlenen Trabzon Kitap Günleri...

Trabzon Büyükşehir Belediyesince "herkes okusun" sloganıyla düzenlenen Trabzon Kitap Günleri başladı. Gençlerle söyleşide bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, kitabını imzaladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince "herkes okusun" sloganıyla düzenlenen Trabzon Kitap Günleri...

Trabzon Büyükşehir Belediyesince "herkes okusun" sloganıyla düzenlenen Trabzon Kitap Günleri başladı. Gençlerle söyleşide bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, kitabını imzaladı.

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