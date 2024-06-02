Elini çabuk tutmayan parayı kaçıracak! Emeklilere son 5 gün uyarısı

Ülkemizde yaşayan milyonlarca emekli vatandaş nefeslerini tutup, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihin netleşmesini bekliyordu, nihayet beklenen o açıklama geldi. Detaylar haberimizde…







EMEKLİLERE SON 5 GÜN UYARISI! BUNU YAPMAYANLAR KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ALAMAYACAK!

31 Mayıs 2024 tarihine kadar SGK'dan emekli olmak için başvuranlar ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde alacaklar. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiyeler Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırılacak.

3 bin liraya yükselen ve 16 milyon kişinin beklediği emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 15-19 Haziran 2024 tarihleri arasında kutlanacak. Bu durumda emeklilere ikramiye ödemelerinin en geç 10-14 Haziran 2024 haftasına kadar yapılması gerekiyor. Maaşını 1 Haziran ve öncesinde kazananlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Sonuç olarak, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar SGK emekliliği talebinde bulunanlar ikramiyelerini Kurban Bayramı'ndan önce alacaklar. Emekli ikramiyesinden yararlanmak için yeni emekli olanın maaşının ödenip ödenmediği değil, hesaplamanın başlangıç tarihi dikkate alınır.

VEDAT IŞIKHAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Pek çok emekli, Kurban Bayramı 2024 emeklilik ikramiyesinin ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasının ardından tatil ikramiyelerinin tatilden önce ödenip ödenmeyeceği belli oldu. Milyonlarca emeklinin gündemindeki emekli ikramiyelerinin ödenmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere izin ikramiyelerinin ödeme takviminin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak”. dedi.

Buna göre; Emeklilere yönelik Kurban ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplarına yatırılacağı iddia edildi.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran'a denk geliyor.

3-14 Haziran 2024 tarihleri arasında SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı çerçevesinde tüm emeklilere ikramiye ödenmesi bekleniyor.

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 8. Kongre, Yargı Paketi'nin ardından emeklilere bayram ikramiyeleri de artırıldı.

Paylaşılan detaylara göre; Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda 2 bin lira olan tatil ikramiyesi, yemekli ay boyunca gelir elde etmeniz ve emekli maaşınızı almanız şartıyla 3 bin liraya çıktı.