Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Uzman Erbaş Alımı İçin Önemli Duyuru
Jandarma Genel Komutanlığı, bünyesine katılacak yeni uzman erbaşlar için önemli bir duyuru yayımladı. 20 Şubat 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre, atama sonuçları açıklandı.
Türkiye’nin güvenlik güçlerini güçlendirmek adına Jandarma Genel Komutanlığı, yeni bir uzman erbaş alım sürecini başlattı. Çeşitli branşlarda toplam 6.940 pozisyon için yapılan bu alım, adaylara kariyerlerinde yeni bir sayfa açma imkanı tanıyor.
Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Atama Sonuçları Açıklandı
Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı’na yapılan uzman erbaş atamalarıyla ilgili Şubat 2024 dönemi duyurusu yapıldı. Adaylar, e-Devlet şifreleri ile durum sorgulaması yapabilecekler.
Jandarmadan 6 Bin 940 Uzman Erbaş Alımı
Jandarma Genel Komutanlığı, çeşitli branşlarda toplam 6.940 uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Sınav çağrısı duyurusuyla birlikte, adayların başvuru süreçleri hakkında bilgilendirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Uzman Erbaş Alımı Branşlara Göre Uzman Erbaş Alımı Detayları
Alım yapılacak branşlar ve kontenjanlar şu şekilde:
Jandarma: 6.612 kişi
At Bakıcısı: 2 kişi
Bot Serdümeni: 16 kişi
Sıhhiyeci: 200 kişi
Muhabere: 100 kişi
Havacılık: 10 kişi (7 Uçak/Helikopter Teknisyen Yardımcısı, 4 Havacılık İtfaiyecisi)
320 Lojistik ve Bando Sınıfı Uzman Erbaş Alımı
Jandarma Genel Komutanlığı, lojistik ve bando sınıfında toplam 320 uzman erbaş alımı yapacak. Adaylar için sınav çağrısı duyurusu yapıldı.
Lojistik ve Bando Branşlarına Göre Kontenjan Dağılımı
Lojistik branşında alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar:
Ahşap Doğramacı ve Kaplamacı: 3 kişi
Betonarme Demircisi: 5 kişi
Bobinajcı: 1 kişi
Çatı Ustası: 2 kişi
Duvarcı: 50 kişi
Fayansçı: 40 kişi
Garson: 5 kişi
Jeneratör Tamircisi: 1 kişi
Kaportacı: 5 kişi
Karbon/Fiber Üretimcisi: 2 kişi
Kasap: 7 kişi
Marangoz: 11 kişi
Mermerci: 3 kişi
Metal Doğramacı: 4 kişi
Mobilya Boyacısı: 1 kişi
Optik/Elektro Optik Sis. Tamircisi: 1 kişi
Oto Boyacı: 10 kişi
Oto Döşemeci: 10 kişi
Oto Elektrikçi: 5 kişi
Oto Lastik Tamircisi: 25 kişi
Oto Tamircisi: 30 kişi
Plastik Doğramacı: 1 kişi
Sıvacı: 40 kişi
Silah Tamircisi: 16 kişi
Su Yalıtımcısı: 1 kişi
Terzi: 30 kişi
Torna/Tesviyeci: 1 kişi
Bando branşında alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar:
Nefesli Enstrüman İcracısı: 2 kişi
Solist: 2 kişi
Telli Çalgılar İcracısı: 3 kişi
Vurmalı Çalgılar İcracısı: 1 kişi
Yaylı Çalgılar İcracısı: 2 kişi
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Uzman Erbaş Alım Sonuç Sorgulama ve Sınav Çağrısı
Jandarma Genel Komutanlığı, 7.260 uzman erbaş alımı için sınav çağrısı duyurusu yaptı. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.