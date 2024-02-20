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Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…

Jandarma Genel Komutanlığı, geniş kapsamlı bir uzman erbaş alımı duyurusu yaptı. Toplamda 6.940 pozisyon için yapılan bu duyuru, çeşitli branşlarda uzmanlık kazanmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 18:39
Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Uzman Erbaş Alımı İçin Önemli Duyuru

Jandarma Genel Komutanlığı, bünyesine katılacak yeni uzman erbaşlar için önemli bir duyuru yayımladı. 20 Şubat 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre, atama sonuçları açıklandı. 

personel alımı

Türkiye’nin güvenlik güçlerini güçlendirmek adına Jandarma Genel Komutanlığı, yeni bir uzman erbaş alım sürecini başlattı. Çeşitli branşlarda toplam 6.940 pozisyon için yapılan bu alım, adaylara kariyerlerinde yeni bir sayfa açma imkanı tanıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Atama Sonuçları Açıklandı

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı’na yapılan uzman erbaş atamalarıyla ilgili Şubat 2024 dönemi duyurusu yapıldı. Adaylar, e-Devlet şifreleri ile durum sorgulaması yapabilecekler.

Jandarmadan 6 Bin 940 Uzman Erbaş Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı, çeşitli branşlarda toplam 6.940 uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Sınav çağrısı duyurusuyla birlikte, adayların başvuru süreçleri hakkında bilgilendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Uzman Erbaş Alımı Branşlara Göre Uzman Erbaş Alımı Detayları

personel alımı

Alım yapılacak branşlar ve kontenjanlar şu şekilde:

Jandarma: 6.612 kişi

At Bakıcısı: 2 kişi

Bot Serdümeni: 16 kişi

Sıhhiyeci: 200 kişi

Muhabere: 100 kişi

Havacılık: 10 kişi (7 Uçak/Helikopter Teknisyen Yardımcısı, 4 Havacılık İtfaiyecisi)

320 Lojistik ve Bando Sınıfı Uzman Erbaş Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı, lojistik ve bando sınıfında toplam 320 uzman erbaş alımı yapacak. Adaylar için sınav çağrısı duyurusu yapıldı.

Lojistik ve Bando Branşlarına Göre Kontenjan Dağılımı

Lojistik branşında alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar:

Ahşap Doğramacı ve Kaplamacı: 3 kişi

Betonarme Demircisi: 5 kişi

Bobinajcı: 1 kişi

Çatı Ustası: 2 kişi

Duvarcı: 50 kişi

Fayansçı: 40 kişi

Garson: 5 kişi

Jeneratör Tamircisi: 1 kişi

Kaportacı: 5 kişi

Karbon/Fiber Üretimcisi: 2 kişi

Kasap: 7 kişi

Marangoz: 11 kişi

Mermerci: 3 kişi

Metal Doğramacı: 4 kişi

Mobilya Boyacısı: 1 kişi

Optik/Elektro Optik Sis. Tamircisi: 1 kişi

Oto Boyacı: 10 kişi

Oto Döşemeci: 10 kişi

Oto Elektrikçi: 5 kişi

Oto Lastik Tamircisi: 25 kişi

Oto Tamircisi: 30 kişi

Plastik Doğramacı: 1 kişi

Sıvacı: 40 kişi

Silah Tamircisi: 16 kişi

Su Yalıtımcısı: 1 kişi

Terzi: 30 kişi

Torna/Tesviyeci: 1 kişi

Bando branşında alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar:

Nefesli Enstrüman İcracısı: 2 kişi

Solist: 2 kişi

Telli Çalgılar İcracısı: 3 kişi

Vurmalı Çalgılar İcracısı: 1 kişi

Yaylı Çalgılar İcracısı: 2 kişi

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Uzman Erbaş Alım Sonuç Sorgulama ve Sınav Çağrısı

Jandarma Genel Komutanlığı, 7.260 uzman erbaş alımı için sınav çağrısı duyurusu yaptı. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.

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