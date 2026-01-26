Denizli'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (26-27 Ocak)

Meteoroloji, Denizli için 26 Ocak 12.00 - 27 Ocak 06.00 arasında kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde fırtına uyarısı yaptı. Ulaşım ve yaşam güvenliğine dikkat edin.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:00
Denizli'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (26-27 Ocak)

Denizli'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde fırtına uyarısında bulundu.

Uyarı dönemi: 26 Ocak Pazartesi günü 12.00 ile 27 Ocak Salı sabah 06.00 arasında.

Meteoroloji tarafından yayınlanan açıklamada; Kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde yer yer fırtına (40-60 km/saat, yükseklerde 60-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verildi.

Uyarı: Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını vurguladı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE YÜKSEK KESİMLERDE FIRTINA UYARISINDA...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE YÜKSEK KESİMLERDE FIRTINA UYARISINDA BULUNDU.

