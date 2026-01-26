Denizli'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (26-27 Ocak)

Denizli'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde fırtına uyarısında bulundu.

Uyarı dönemi: 26 Ocak Pazartesi günü 12.00 ile 27 Ocak Salı sabah 06.00 arasında.

Meteoroloji tarafından yayınlanan açıklamada; Kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde yer yer fırtına (40-60 km/saat, yükseklerde 60-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verildi.

Uyarı: Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını vurguladı.

