Denizli'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (26-27 Ocak)

Denizli'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde fırtına uyarısında bulundu.
Uyarı dönemi: 26 Ocak Pazartesi günü 12.00 ile 27 Ocak Salı sabah 06.00 arasında.
Meteoroloji tarafından yayınlanan açıklamada; Kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde yer yer fırtına (40-60 km/saat, yükseklerde 60-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verildi.
Uyarı: Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını vurguladı.
