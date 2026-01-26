Malazgirt’te Kırağı Şöleni: Kartpostallık Kış Manzarası

Malazgirt’te kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan soğuk ve dondurucu hava, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan kırağı manzaralarıyla adeta görsel bir şölen sundu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle ağaçlar, bitkiler, çatı saçakları ve açık alanlar kırağıyla kaplandı. Ortaya çıkan tablonun ilçeyi beyaza bürüdüğü görüldü.

Tarlalar, ağaçlar ve kırsal alanlarda kartpostallık görüntüler

Özellikle kırsal mahallelerde ve açık arazilerde kırağı tutan ağaç dalları ve tarım arazileri, doğanın eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi. Sabah manzaralarını cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle kaydeden vatandaşlar, oluşan görüntüler karşısında hayranlıklarını dile getirdi.

Vatandaş uyarıları ve yetkililerin çağrısı

Vatandaşlar uzun zamandır bu denli etkili bir kırağı manzarasıyla karşılaşmadıklarını belirtirken, yetkililer dondurucu soğukların tarım alanlarında don riskini artırdığına dikkat çekti. Çiftçileri ve sürücüleri buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyaran yetkililer, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

