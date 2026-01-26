Serdivan'da Trafiğe Nefes: 32. Sokak 6'dan 20 Metreye Genişliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Bulvarı Kavşağı ile Serdivan Mezarlığı arasındaki 32. Sokak’ta yol genişletme çalışmasıyla trafiği rahatlatacak.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:59
Serdivan'da Trafiğe Nefes: 32. Sokak 6'dan 20 Metreye Genişliyor

Serdivan'da 32. Sokak genişletme çalışması hızla ilerliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ilçesindeki trafik yükünü azaltmak amacıyla Medeniyet Bulvarı Kavşağı ile Serdivan Mezarlığı arasında bulunan 32. Sokak'ta genişletme çalışmaları yürütüyor.

Proje detayları

Mevcut genişliği 6 metre olan yol, 20 metre'ye çıkarılarak bölgeye yeni bir ulaşım hattı kazandırılacak. Proje kapsamında istinat duvarlarının imalatı tamamlandı ve güzergah üzerindeki tesviye işlemleri bitirildi.

Altyapı süreci için zemin hazır hale getirildi; kısa süre içerisinde üstyapı imalatlarına geçilecek. Tamamlandığında yeni arterin Serdivan trafiğine nefes aldırması ve sürücülere şehir merkezindeki yoğunluğa girmeden kesintisiz ulaşım imkanı sunması bekleniyor.

Eş zamanlı çalışmalar

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 32. Sokak'taki çalışmaları sürdürürken, aynı bölgede 340. Sokak'ta da yol genişletme mesaisine devam ediyor.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SERDİVAN İLÇESİNDEKİ TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTMAK AMACIYLA MEDENİYET...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SERDİVAN İLÇESİNDEKİ TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTMAK AMACIYLA MEDENİYET BULVARI KAVŞAĞI İLE SERDİVAN MEZARLIĞI ARASINDA BULUNAN 32. SOKAK’TA GENİŞLETME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SERDİVAN İLÇESİNDEKİ TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTMAK AMACIYLA MEDENİYET...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cengiz Arslan, Umreden Dönen Hemşehrilerini Kolak Mahallesi'nde Karşıladı
2
Marmara'da Pinalar Çoğalıyor: Deniz Çayırları Umut Veriyor
3
Bilecik'te Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetim
4
Artvin'de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: İbrahim Yumaklı'dan Denetim Açıklaması
5
Serdivan'da Trafiğe Nefes: 32. Sokak 6'dan 20 Metreye Genişliyor
6
Kazım Karabekir Paşa Kars'ta Vefatının 78. Yılında Anıldı
7
Bakan Kurum’dan Yalova sosyal konut paylaşımı: Türkiye’yi ev sahibi yapıyoruz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları