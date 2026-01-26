Serdivan'da Trafiğe Nefes: 32. Sokak 6'dan 20 Metreye Genişliyor

Serdivan'da 32. Sokak genişletme çalışması hızla ilerliyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ilçesindeki trafik yükünü azaltmak amacıyla Medeniyet Bulvarı Kavşağı ile Serdivan Mezarlığı arasında bulunan 32. Sokak'ta genişletme çalışmaları yürütüyor.
Proje detayları
Mevcut genişliği 6 metre olan yol, 20 metre'ye çıkarılarak bölgeye yeni bir ulaşım hattı kazandırılacak. Proje kapsamında istinat duvarlarının imalatı tamamlandı ve güzergah üzerindeki tesviye işlemleri bitirildi.
Altyapı süreci için zemin hazır hale getirildi; kısa süre içerisinde üstyapı imalatlarına geçilecek. Tamamlandığında yeni arterin Serdivan trafiğine nefes aldırması ve sürücülere şehir merkezindeki yoğunluğa girmeden kesintisiz ulaşım imkanı sunması bekleniyor.
Eş zamanlı çalışmalar
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 32. Sokak'taki çalışmaları sürdürürken, aynı bölgede 340. Sokak'ta da yol genişletme mesaisine devam ediyor.
