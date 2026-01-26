Diyarbakır'da 15 İlçede Kırsal Yollar Ulaşıma Açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 24-25 Ocak'ta 15 ilçede toplam 1.326,4 km kırsal yolu ulaşıma açtı; Kulp ve Lice'nin dağlık 13 mahallesinde çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:19
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının ardından kent genelinde yürüttükleri çalışmalarla 15 ilçenin kırsal mahalle yollarını ulaşıma açtı. Kulp ve Lice'nin dağlık bölgelerinde yer alan 13 mahallede ise kapalı yolların açılması için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Çalışma detayları

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde 24 ve 25 Ocak tarihlerinde kırsal mahalle yollarında kapsamlı karla mücadele çalışması yürüttü. Amaç, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamamasını sağlamaktı.

24 Ocak çalışmalarında açılan yollar: Kulp: 145 km, Lice: 102,7 km, Hazro: 16 km, Çüngüş: 120 km, Çermik: 245 km, Ergani: 81 km, Hani-Dicle-Eğil hattı: 500 km, Silvan: 83 km, Bismil: 33,7 km. Toplamda 1.326,4 kilometre kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

25 Ocak günü de karla mücadele çalışmaları sürdü; Kulp'ta 157 km, Lice'de 110,2 km, Çüngüş'te 60 km, Ergani'de 27 km, Hani-Dicle-Eğil hattında 50 km ve Bismil'de 13 km yol açıldı. Bu çalışmalar sonucunda 15 ilçede tüm kırsal mahalle yolları ulaşıma açıldı.

Devam eden çalışmalar

Kulp ve Lice ilçelerinde, özellikle yüksek rakımlı ve dağlık bölgelerde bulunan bazı mahalle yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler, kapalı yolların en kısa sürede ulaşıma açılması için sahada yoğun şekilde mesai harcıyor.

Kulp ilçesinde çalışmaların sürdüğü mahalleler: Alaca, Ağaç Korur, Yaylak, Kayacık, Akçasır, Akdoruk ve Ağıl. Lice ilçesinde ise çalışmalar Saydamlı, Hedik, Bayırlı, Yalımlı, Akçabudak ve Ulucak mahalleleri ile bağlı mezralarda devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları