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Geri sayım başladı! Teknoloji rüzgarı estiği yerde, indirim fırtınası koptu! 8 Mart' ta başlıyor

8-12 Mart tarihleri arasında BİM mağazalarında gerçekleşecek olan muhteşem indirimlerle dolu kampanya dönemi için geri sayım başladı! İşte 8 Mart BİM muhteşem indirim ürünleri...

Yayın Tarihi: 06.03.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:50
Geri sayım başladı! Teknoloji rüzgarı estiği yerde, indirim fırtınası koptu! 8 Mart' ta başlıyor

BİM, alışveriş tutkunlarını heyecanlandıracak bir indirim şölenine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor! 8-12 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kataloğunda yer alan birbirinden avantajlı fırsatlarla alışveriş keyfinizi doruklara çıkaracak. İşte BİM 8 Mart aktüel indirim ürünleri...

BİM 8 MART

8-12 Mart tarihleri arasında BİM mağazalarında ev tekstilinden elektroniğe, gıdadan temizlik ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimleri yer alıyor. 

Elektronik Ürünler

Polosmart Tws Kulaklık: 279 TL

Alarmlı Saatli BT Speaker & Radyo: 399 TL

Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı: 249 TL

Cep Telefonları

Tecno Spark 10 Cep Telefonu: 5.499 TL

Casper VIA M35 Cep Telefonu: 4.999 TL

Televizyonlar

SENNA 50" İnç ultra HD Google TV: 10.999 TL

SENNA 32" İnç HD Ready Android 13 Smart TV: 4.299 TL

Polosmart Şarj Ürünleri

Polosmart Magsafe Şarj Aleti: 349 TL

Polosmart Powerbank 10.000 mAh: 279 TL

Ev Geliştirme Ürünleri

SGS Kırıcı-Delici Matkap: 1.599 TL

ProWare Tornavida Seti: 349 TL

SGS Makaralı Kablo: 349 TL

3+3 Merdiven: 649 TL

Polisan İç Cephe Beyaz Plastik Boya: 359 TL

Polisan Tavan Boyası: 399 TL

Silikon Tabancası: 75 TL

Bu ürünler 8 Mart 2024 Cuma gününden itibaren BİM Market mağazalarında satışa sunulacak. Bu kampanya 15 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Sınırlı stoklarla, büyük indirimlerle dolu bu fırsatları kaçırmamak için 8 Mart'ta BİM mağazalarını ziyaret etmeniz gerekiyor. BİM' in sunduğu diğer indirimli ürünler ise şöyle:

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