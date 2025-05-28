Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo, Eskişehir'de Konser Verdi

Gipsy Kings Eskişehir’de Büyüleyici Bir Konser Verdi

Latin müziğini tüm dünyada tanıtan Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo, Eskişehir'de hayranlarıyla bir araya geldi. Sazova Parkı Amfitiyatrosu'ndaki bu özel konser, topluluğun solo gitaristi olarak bilinen “El Maestro” lakaplı usta sanatçı Tonino Baliardo öncülüğünde gerçekleşti.

Konserin başlangıcında, Latin müziğinin sevilen grubu, Türk seyircilerine selam verdi. Müzikseverler, efsanevi grubun ikonik şarkılarına büyük bir coşku ile eşlik ederek alkışlarla destek verdiler.

Dünya Çapında Üstün Başarılar

Baliardo ve Reyes ailelerinin bir araya gelmesiyle 1978 yılında Fransa'da kurulan Gipsy Kings, “Djobi Djoba”, “Bamboleo”, “Baila Baila”, “La Dona” ve “Un Amor” gibi parçalarıyla dünya genelinde büyük bir üne kavuştu. Toplumun kalbinde taht kuran bu eserler, dinleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı.

Gipsy Kings, 30 Mayıs'ta İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yeniden dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Grubun albümleri dünya genelinde 60 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştı.

Latin müziğini tüm dünyada tanıtan Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo, Eskişehir'de, Sazova Parkı Amfitiyatrosu'ndaki konserde hayranlarıyla buluştu.

Latin müziğini tüm dünyada tanıtan Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo, Eskişehir'de, Sazova Parkı Amfitiyatrosu'ndaki konserde hayranlarıyla buluştu.