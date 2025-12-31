DOLAR
Girlevik Şelalesi Erzincan'da Karla Beyaz Gelinliğini Giydi

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, yoğun kar yağışıyla beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu; kısmen donan şelale ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:14
Girlevik Şelalesi Erzincan'da Karla Beyaz Gelinliğini Giydi

Girlevik Şelalesi Erzincan'da Karla Beyaz Gelinliğini Giydi

Karlı doğa, kartpostallık manzaralar sundu

Erzincan’da doğal güzelliğiyle tanınan Girlevik Şelalesi, etkili kar yağışının ardından beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen "Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı" statüsündeki şelale, kış aylarında da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde bulunan ve 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, yaklaşık 40 metreden dökülen sularıyla her mevsim farklı bir güzellik sunuyor.

Karla birlikte şelalenin bir kısmı kısmen donarak buz sarkıtları oluşturdu; beyaz örtüyle bütünleşen manzara adeta görsel bir şölen sundu.

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, kar sonrası adeta beyaz gelinliğini giyen Girlevik Şelalesinin kendilerini büyülediğini belirtti.

BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYEN GİRLEVİK ŞELALESİ KIŞIN DA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYEN GİRLEVİK ŞELALESİ KIŞIN DA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYEN GİRLEVİK ŞELALESİ KIŞIN DA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

