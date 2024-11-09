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Giyim Sektöründe Yapay Zeka Devrimi: Moda Tasarımında Yeni Boyut

Olgunlaşma Enstitüsü'nde giyim sektörüne yönelik yapay zeka destekli motifler dersi başladı. Tasarımcılar teknoloji ile yaratıcı motifler geliştiriyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:16
Giyim Sektöründe Yapay Zeka Devrimi: Moda Tasarımında Yeni Boyut

Giyim Sektöründe Yapay Zeka Devrimi

Olgunlaşma Enstitüsü, Ankara Kalkınma Ajansı'nın "Gelenekten Geleceğe Yapay Zeka Destekli Motifler" projesi aracılığıyla, giyim sektöründeki profesyonellere yapay zeka destekli tasarım eğitimleri sunuyor. Bu eğitim sayesinde, moda tasarımcıları, grafikerler ve terziler, teknoloji ile desteklenen çizimlerini daha da ileri bir seviyeye taşıma fırsatı buluyor.

Ankara Kalkınma Ajansı'ndan Önemli Proje

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, ajansın sosyal kalkınma ve ileri teknoloji alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Kalkan, eğitim ve danışmanlık çalışmaları ile birlikte hibe destekleri sunduklarını ve bu projeyle Ankara'nın geleneksel motiflerini geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Yapay Zeka ile Yaratıcı Tasarımlar

Enstitüde eğitmenlik yapan Doç. Dr. Serkan Savaş, yapay zeka araçlarını kullanarak tasarım süreçlerini geliştirmeye yönelik eğitimler sunduğunu ifade etti. Savaş, uygulamaların giyim sektöründe bir asistan gibi kullanılmasının, geleneksel motiflerin en iyi şekilde işlenmesini sağladığını kaydetti.

Yapay zekanın tasarım süreçlerine katkılarından bahseden Savaş, "Yapay zeka, saatler sürebilecek tasarım süreçlerini çok daha hızlı hale getiriyor. Tasarımcılar, geleneksel motifler üzerinde bu araçları nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar. Beklentilerin ötesinde tasarımlar ortaya çıkarabiliyoruz." dedi.

Yeni Nesil Tasarımcılar için Fırsatlar

Bu eğitim programına katılan moda tasarımcısı Cansel Kızılağaç, yapay zekanın koleksiyon oluşturma süreçlerinde büyük kolaylık sağladığını belirtti. Aynı şekilde, usta öğretici Betül Hasanoğlu, derslerde yapay zeka kullanmayı öğrenerek, tasarım süreçlerini hızlandırma konusunda önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.

Yapay zeka destekli tasarım uygulamaları, giyim sektöründe zaman kazanma ve yaratıcı motifler ortaya çıkarma hususunda profesyonellere eşsiz imkanlar sunuyor. Serkan Savaş, yapay zekanın hala gelişim aşamasında olduğunu belirterek, gelecekte moda tasarımını daha da etkileyeceğini öngördü.

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