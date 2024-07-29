Göbeklitepe ve Karahantepe Kazıları Tarihe Yenilik Getiriyor

Yeni Tarihsel Yorumlar Bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, yaptığı açıklamada, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi önemli Neolitik alanlarda yürütülen kazıların, tarihi değerlere katkı sağlayabileceğini belirtti. Bu yapılar, geçmişteki insan davranışlarını anlamamızda önemli birer kaynak olarak öne çıkmaktadır.

Şanlıurfa'nın Arkeolojik Önemi

Yazgı, Şanlıurfa'nın, Türkiye'nin kültür turizminde önde gelen destinasyonlardan biri olduğuna dikkat çekti. Yönetilen Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi çerçevesinde şehirde, 12 farklı alanda kazı çalışmaları sürdürülmekte. Bu projelerin tarihi anlamda önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Karahantepe'de Önemli Buluntular

Yazgı, Karahantepe'de yapılan kazılarda şimdiye kadar eşine az rastlanan kültürel varlıkların bulunduğunu ve bilimsel çalışmaların devam ettiğini belirtti. "Gelecek yıllarda bu çalışmalarla Göbeklitepe, Karahantepe ve diğer bölgelerdeki kültürel zenginliklerin daha da artacağı öngörülüyor" dedi.

Dünya Neolitik Kongresi’ne Hazırlık

Kültürel bulguların uluslararası alanda takip edildiğinin altını çizen Yazgı, Dünya Neolitik Kongresi'nin Kasım ayında Şanlıurfa'da yapılacağını ve burada elde edilen bilimsel sonuçların geniş yankılar uyandıracağını belirtti.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Neolitik Döneme ait kazıların sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki ortaya çıkarılan eserlerin tarihe yeni yorumlar getirebileceği belirtiliyor. Göbeklitepe'de Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü ve dikili taşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.