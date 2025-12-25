Gökduman ve Ebedinoğlu Diyarbakır'da Güvenlik ve Asayişi Görüştü

Gökduman ve Ebedinoğlu Diyarbakır'da bir araya geldi

Güvenlik ve asayiş önceliğiyle gerçekleştirilen toplantı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, TESK Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ile bir araya geldi.

Toplantıda, DESOB’a bağlı oda başkanları da hazır bulundu. Katılımcılar kentteki güvenlik ve asayiş meselelerini görüşüp tartıştı; değerlendirmeler ve öneriler paylaşıldı.

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, ziyaret ve görüşme nedeniyle Nurettin Gökduman'a teşekkür etti.

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ NURETTİN GÖKDUMAN, DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI (DESOB) BAŞKANI ALİCAN EBEDİNOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.