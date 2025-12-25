DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.780.367,21 -0,78%

Gökduman ve Ebedinoğlu Diyarbakır'da Güvenlik ve Asayişi Görüştü

Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ve oda başkanlarıyla kentteki güvenlik ve asayiş sorunlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:10
Gökduman ve Ebedinoğlu Diyarbakır'da Güvenlik ve Asayişi Görüştü

Gökduman ve Ebedinoğlu Diyarbakır'da bir araya geldi

Güvenlik ve asayiş önceliğiyle gerçekleştirilen toplantı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, TESK Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ile bir araya geldi.

Toplantıda, DESOB’a bağlı oda başkanları da hazır bulundu. Katılımcılar kentteki güvenlik ve asayiş meselelerini görüşüp tartıştı; değerlendirmeler ve öneriler paylaşıldı.

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, ziyaret ve görüşme nedeniyle Nurettin Gökduman'a teşekkür etti.

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ NURETTİN GÖKDUMAN, DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI (DESOB) BAŞKANI...

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ NURETTİN GÖKDUMAN, DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI (DESOB) BAŞKANI ALİCAN EBEDİNOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ NURETTİN GÖKDUMAN, DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI (DESOB) BAŞKANI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da tahliyeler başladı: 11. Yargı Paketi (7571) uygulamaya girdi
2
Erzincan'da 'Kahve Bahane' ile 67 Yıllık Evlilik
3
Gökduman ve Ebedinoğlu Diyarbakır'da Güvenlik ve Asayişi Görüştü
4
Erzincan'da Şehit Yakınları ve Gazilere Filografi Kursu
5
Kozan'da 'Geleceğe Nefes': Şehit ve Gazi İsimli Fidanlar Yeşeriyor
6
Çorum'da 'Hitit’ten Yeşeren Umutlar' Projesi 17 bin 500 Kişiye Ulaştı
7
Turgutlu’da Denetimli Serbestlik ile 3,5 Milyon TL Tasarruf

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı