Gölpazarı'nda KADES Farkındalık Çalışmaları

Gölpazarı'nda Küçükyenice ve Hüyük köyleri ile pazar yerinde Jandarma ve Emniyet ekipleri KADES tanıtımı yaptı; kurulum desteği ve broşür dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:38
Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Küçükyenice ve Hüyük köylerinde, KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Jandarma ve Emniyetten bilgilendirme

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşlara uygulamanın kullanım alanlarını anlattı ve uygulamaya ulaşma yollarını adım adım gösterdi. Dileyen vatandaşlara telefonlarına uygulamanın yüklenmesi konusunda anında destek sağlandı ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Pazar yerinde kadınlara yönelik tanıtım

Aynı kapsamda ilçe kapalı pazar alanında da emniyet ekipleri kadınlara yönelik bilgilendirme yürüttü; KADES tanıtıldı, kurulum desteği verildi ve broşürler dağıtıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ise, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, farkındalığın artırılması ve hakların korunmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

