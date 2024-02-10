Görseldeki farklı can simidini bulanın IQ'su yüksek çıkıyor! Gözleri mercek gibi olanlar bulabiliyor

Optik illüzyonların kullanıldığı zeka testleri görsel zekanızla bilişsel yeteneklerinizi ölçer. Bu görselde aynı can yeleklerinden biri diğerlerinden farklı olduğu görülmekte. Sizden istenilen 5 saniye içerisinde farklı olanı bulmanızdır. Bu görüntüdeki farklı cankurtaran simitlerini ancak bir dahi 5 saniyede bulabilir.

Fotoğraftaki farklı nesneleri 5 saniyede bulanları tebrik ederiz. Bu sizin IQ'nuzun yüksek olduğunu kanıtlar. Fotoğraftaki farklı cankurtaran simitlerini 5 saniye içinde bulamazsanız endişelenmenize gerek yok. Sorunun kesin cevabı haberimizin devamındadır.





Görsellere yakından baktığınızda görsellerden birinin diğerlerinden farklı bir yapıya sahip olduğunu fark edebilirsiniz. Bu farkı anlamak için detaylara yakından bakmak gerekiyor.

5 saniyede sonuç alamayanlar için doğru cevap aşağıda..

Bu resimde zekice yapılmış bir bulmaca var, farklı nesneleri bulmak için ayrıntılara dikkatlice bakmanız gerekiyor. Resimde olan farklı nesneleri yalnızca yüksek IQ'ya sahip kişiler bulabilir. Bu görüntüde ilk bakışta farklı nesneler bulursanız görsel zekanızla birlikte bilişsel yetenekleriniz oldukça gelişmiştir.

Doğru cevabı bulamadıysanız üzülmeyin, doğru yanıt aşağıda:

