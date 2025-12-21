DOLAR
GRTC'nin Yeni Yönetim ve İstişare Kurulları Belirlendi

Kütahya'da GRTC'nin 50 kişilik yeni yönetim kurulu ve yüksek istişare kurulu açıklandı; akademi, sivil toplum ve farklı mesleklerden temsilciler yer alıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:02
GRTC'nin Yeni Yönetim ve İstişare Kurulları Belirlendi

GRTC'nin Yeni Yönetim ve İstişare Kurulları Belirlendi

Kütahya'da, Küresel Araştırma Düşünce Merkezi GRTC (Global Research Thinking Center) yeni dönem yönetim ve istişare kurulları açıklandı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı genel kurulda yapılan değerlendirmeler ve yeni yapılanma doğrultusunda geniş katılımlı bir yönetim oluşturuldu.

Yeni Yönetim Kurulu

Toplam 50 kişiden oluşan GRTC Yönetim Kurulu; akademi, sivil toplum, düşünce dünyası ve farklı meslek gruplarından temsilcileri bünyesinde barındırarak merkezin çalışmalarına çok yönlü katkı sunmayı hedefliyor. Yeni yönetim kurulu ile GRTC’nin ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, analiz ve düşünce üretme faaliyetlerini güçlendirmesi amaçlanıyor.

GRTC’nin yeni dönem Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Başkan Mustafa Önsay, Abdülkadir Aksu, Ahmet Erdoğmuş, Ahmet İnak, Ali Ceyhan, Emrah Gezici, Emre Ar, Enes Apa, Ergün Erin, Fatih Elifoğlu, Fatih Özbülbül, Furkan Ay, Hüseyin Girgin, İsmail Girgin, İsmail Koç, Kemal Kaya, M. Sait Gökalp, Muhammed Enes Çınar, Melda Soysal, Melih Berk Sildir, Murat Çil, Murat Gazi Uzunay, Onur Kandiyar, Özgür Refik, Rami Yıldız, Rasim Bayram, Rıdvan Ogan, Selim Tetik, Serhat Güner, Süreyya Emel Erdoğan, Şefika Durmaz, Yahya Daban, Yılmaz Kocatürk, Yüksel Yeşilyaprak, Ahmet Aydın, Veli Yumuşak, Mustafa Kuru, Serpil Akcan, Halil İbrahim Taşkın, Abdullah Gayret, Hasan Semerci, Kübra Tekel, Hüseyin Akıncı, Ali Kılıç, Menderes Aydın, Sena Özbülbül, Muhammed Fatih Coşgun, Alperen Gökçe, Volkan Çelik ve Dalya Çınar.

Yüksek İstişare Kurulu

GRTC Yüksek İstişare Kurulu ise Prof. Dr. Ahmet Tekin, Prof. Dr. Ahmet Türkan, Prof. Dr. Ahmet Özkan, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Halit Çelik, Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, Prof. Dr. İsmail Taşpınar, Prof. Dr. M. Sait Gökalp, Prof. Dr. M. Altuğ Atalay, Prof. Dr. Ömer Türker, Avukat Rıza Saka, Prof. Dr. Süleyman Elik, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, Doç. Dr. Yüksel Okşak ve Dr. Kemal Kaya'dan oluştu.

Yeni yönetim kurulunun, GRTC’nin vizyonu doğrultusunda bilimsel düşünceyi merkeze alan çalışmalara önemli katkılar sunması bekleniyor.

