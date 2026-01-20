Gülsan’da dönüşüm hızlandı: Uzlaşma %83’e ulaştı

Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olarak gösterilen Gülsan Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesinde yıkım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projede, esnafla yürütülen görüşmeler sonucunda uzlaşma oranının %83'e ulaştığı bildirildi.

Yıkım ve inşaat süreci

Boşaltılan iş yerlerinde kontrollü ve planlı yıkımlar etaplar halinde devam ediyor. Çalışmalar belirlenen takvim doğrultusunda ilerlerken, yıkım tamamlandıktan sonra bölgenin çehresini değiştirecek inşaat sürecinin başlaması hedefleniyor.

İstanbul’da düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Zirvesinde "En İyi Sanayi Dönüşümü" ödülüne layık görülen proje kapsamında Gülsan Bölgesi’ne ticari alanlar, ofis ve konut blokları, belediye hizmet binası ile cami inşa edilecek. Proje tamamlandığında bölgenin daha planlı, estetik ve işlevsel bir ticaret merkezine dönüşmesi amaçlanıyor.

Başkan Doğan: "Esnafla omuz omuza bir süreç"

"Gülsan Sanayi Bölgesinde, Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Gülsan Sanayi Sitesi yıllarca şehrimize hizmet etmiş ancak zamanla fiziki ömrünü tamamlamış ve şehirde planlama sorunları haline gelen bir alan haline gelmişti. İşte bu nedenle Gülsan projesi, Samsun’un geleceğine yön veren bir şehircilik hamlesi. Bu gerçekle "En İyi Sanayi Dönüşümü" ödülüne layık görülen bir proje. Dönüşüm tamamlandığında Samsun’umuz yeni bir değer, yepyeni bir cazibe merkezi kazanacak. Proje kapsamında tarihi bir sürecin startını vererek bölgede yıkım çalışmalarını başlattık. Esnafımızla omuz omuza yürüttüğümüz dönüşüm sürecinde taşınma, uzlaşma ve yıkım süreçleri eş zamanlı ve koordineli biçimde yürütülüyor. Gülsan Sanayi Sitesi’nde atılan her adım esnafımızla, hak sahiplerimizle ve tüm hemşehrilerimizle yapılan görüşmelerle şekillendi. Kentsel Dönüşüm Ofislerimiz de hak sahipleri ile belediyemiz arasında iletişim köprüsü olarak bu süreçte önemli bir rol üstleniyor. İnsan odaklı, güvenli ve planlı bir şehri hemşehrilerimizle şeffaf bir iletişimle yürütmekte kararlıyız diyerek yola çıktık ve aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

