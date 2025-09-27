Gümüşhane'de İmece: Mescitli Köyü Kadınlarının Kışlık Yiyecek Hazırlığı

Gümüşhane'nin Mescitli köyünde kadınlar imece usulüyle yufka, siron, mantı ve erişte hazırlayıp kış için depolamaya başladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:43
Gümüşhane'de İmece: Mescitli Köyü Kadınlarının Kışlık Yiyecek Hazırlığı

Gümüşhane'de imeceyle kışlık yiyecek hazırlığı

Gümüşhane'nin Merkeze bağlı Mescitli köyünde kadınlar, kış aylarında tüketilmek üzere imece usulüyle kışlık yiyecek hazırlığına başladı.

Geleneksel lezzetler ev ev pişiriliyor

Her gün bir evde toplanan kadınlar, sacda pişirdikleri yufkalarla siron, kuru börek, mantı, erişte ve makarna gibi ürünler hazırlıyor. Hazırlanan yiyecekler kış için uygun şekilde depolanıyor.

Komşuluk ve iş bölümü ön planda

Mescitli köyünden Nuray Üzüm, hamuru yoğurup yufka haline getirdiklerini, yufkadan siron ve erişte gibi ürünler yaptıklarını aktardı. Üzüm, sironun yoğurtlu, eriştenin ise tatlı olarak tüketildiğini ifade etti.

Yapmak isteyen bir gün öncesinde komşularıyla sözleşiyor. Toparlanıp bir araya geliyor. Çünkü yalnız yapılabilecek bir iş değil. Birçok elden geçiyor. Hamuru yoğuran, açan, kesen ve pişiren hepsi ayrı işler yaptığı için bir kişiyle, iki kişiyle kolayca olabilecek bir iş değil. İmece gerektiren bir işlem.

Geleneksel bilgi kuşaktan kuşağa

Hamiyet Aktik ise kendi yaptıkları ürünlerin daha sağlıklı olduğunu belirterek içeriği bilmenin önemine vurgu yaptı: İçine ne katıldığını biliyoruz. Her zaman hazırdan kaçmak lazım.

Aktik, yufka açmayı çocuk yaşlarda öğrendiğini ve çocuklarının peşlerinden geldiğini söyleyerek, isteyenlerin gelip öğrenebildiğini, yıllardır bu işi yaptıklarını anlattı: Biz yaşlandık. Çocuklarımız peşimizden geliyor. Öğrenmek isteyenler gelip buraya oturup öğreniyor. Yıllardır bu işi yapıyoruz.

