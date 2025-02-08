Gümüşhane'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği Rüzgarı

Gümüşhane'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği Düzenlendi

Gümüşhane'de, Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, Zigana Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Kayak ve Kızak Yarışları

Şenlikte kayak ve kızak yarışları yapılarak katılımcılara hoş vakit geçirildi. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, düzenlenen etkinlikte Zigana'nın eşsiz manzarasından bahsetti. Baruş, "Kar taneleri kelebekler gibi üzerimizde uçuşuyor. Doğanın beyaza bürünmüş harika manzarasına şahitlik ediyoruz. Zigana Dağı'nın güzelliği işte burada." dedi.

Katılımcıların Yorumları

Şenliğe katılanlardan Büşra Mutaf, "Hava soğuk olmasına rağmen burası çok güzel. Ailemle güzel vakit geçirdik." ifadelerini kullanarak etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Diğer bir katılımcı Abdulsamet Karakuş ise, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Önemli İsimler Şenlikte Bir Araya Geldi

Şenliğe Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca birçok vatandaş ve öğrenci de şenliğin coşkusunu paylaştı.