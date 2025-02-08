DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.453.163,92 -0,28%

Gümüşhane'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği Rüzgarı

Gümüşhane'de düzenlenen Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği, kayak ve kızak yarışlarıyla dolu anlar sundu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:56
Gümüşhane'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği Rüzgarı

Gümüşhane'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği Düzenlendi

Gümüşhane'de, Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, Zigana Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Kayak ve Kızak Yarışları

Şenlikte kayak ve kızak yarışları yapılarak katılımcılara hoş vakit geçirildi. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, düzenlenen etkinlikte Zigana'nın eşsiz manzarasından bahsetti. Baruş, "Kar taneleri kelebekler gibi üzerimizde uçuşuyor. Doğanın beyaza bürünmüş harika manzarasına şahitlik ediyoruz. Zigana Dağı'nın güzelliği işte burada." dedi.

Katılımcıların Yorumları

Şenliğe katılanlardan Büşra Mutaf, "Hava soğuk olmasına rağmen burası çok güzel. Ailemle güzel vakit geçirdik." ifadelerini kullanarak etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Diğer bir katılımcı Abdulsamet Karakuş ise, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Önemli İsimler Şenlikte Bir Araya Geldi

Şenliğe Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca birçok vatandaş ve öğrenci de şenliğin coşkusunu paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi
2
Venüs ve Plüton’un kavuşumu: Aşk, para ve güç dinamikleri
3
Gümüşhane'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği Rüzgarı
4
Kayseri'de Taş Ustası Mimar Sinan'ı Kardan Heykelle Yaşatıyor
5
Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!
6
Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde
7
Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!