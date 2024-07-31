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Gümüşlük Müzik Festivali'nde Poyraz Baltacıgil ve Cem Esen Konser Verdi

Gümüşlük Müzik Festivali, ünlü sanatçılar Poyraz Baltacıgil ve Cem Esen'in sahne aldığı etkinlikle devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:25
Gümüşlük Müzik Festivali'nde Poyraz Baltacıgil ve Cem Esen Konser Verdi

Gümüşlük Müzik Festivali'nde Unutulmaz Bir Performans

21. Gümüşlük Müzik Festivali, ünlü çellist Poyraz Baltacıgil ve piyanist/besteci Cem Esen ile müzikseverlere unutulmaz bir gece sundu.

Festivalin Destekçileri

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenirken, Bosfor Turizm ana sponsor olarak etkinliğe katkı sağladı.

Aşkla Çalınan Besteler

Baltacıgil ve Esen, tarihi Antik Taş Ocağı'nda sevilen eserlerini seslendirdi. Baltacıgil, Türkiye'deki ve dünyadaki önemli konser salonlarında solist olarak sahne almakta ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda yardımcı baş çellist görevini yürütmektedir.

Cem Esen'in Başarıları

Esen, 41 Opus numarasına sahip 100'den fazla eser besteleyerek müzik dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Ayrıca, 19. Antalya Piyano Festivali'nde Gürer Aykal’ın ilk piyano sonatının prömiyerini gerçekleştirmiştir. Şu an Hochschule für Musik, Theatre und Medien-Hannover'da piyano eğitimi alanında yüksek lisans yapmaktadır.

Festival Devam Ediyor

Gümüşlük Müzik Festivali, birçok yerli ve uluslararası sanatçının katıldığı konserler ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında çellist Poyraz Baltacıgil ile piyanist ve besteci Cem Esen...

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında çellist Poyraz Baltacıgil ile piyanist ve besteci Cem Esen konser verdi.

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında çellist Poyraz Baltacıgil ile piyanist ve besteci Cem Esen...

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında çellist Poyraz Baltacıgil ile piyanist ve besteci Cem Esen konser verdi.

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