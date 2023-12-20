Gün boyu adım atamayacaklar! O ilde yaşayanlar eyvah eyvah diyecek

O şehirde yaşayan kişiler için Meteoroloji uyarı verdi. O tarihte adeta felaket yaşanacak. Hangi tarihte felaket bekleniyor? Tüm detaylar haberimizde.

O İLDE YAŞAYANLAR İÇİN UYARI VERİLDİ!

O şehirde yaşayan vatandaşlar için uyarı verildi. Meteoroloji Uzmanı Murat Şahin sosyal medya üzerinde paylaşımda bulundu.

Meteoroloji Uzmanı Murat Şahin sosyal medya üzerinden İzmir'de bulunan vatandaşlar için uyarıda bulundu. Hava durumu için o tarihte uyarı verdi. Soğuk hava dalgasının etkili olacağı günleri detaylı olarak paylaştı.

İzmir ilinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi. Poyraz rüzgarıyla birlikte hava sıcaklığında azalma görülecek. Soğuk hava dalgası Pazar ve Pazartesi günlerinde görülecektir. İzmir iç kesimlerinde, Ödemiş dağlarında, Kemalpaşa yüksek kısımlarında karla karışık yağmur, kar beklenmektedir. Cumartesi akşamına kadar hava durumunda değişikler yaşanabilir.

Vatandaşların tedbirli olarak önlem alması için uyarıda bulunuldu.