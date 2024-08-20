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Gurbetçiler Kızkalesi'nde Turizmi Canlandırıyor

Mersin Kızkalesi, gurbetçilerin tercihleriyle bu yıl turizmde hareketlilik yaşıyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 12:58
Gurbetçiler Kızkalesi'nde Turizmi Canlandırıyor

Mersin Kızkalesi'nde Yükselen Turizm Hareketliliği

Mersin’in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi, yaz sezonunda gurbetçilerin ilgisiyle yoğun bir hareketlilik yaşıyor. Ekonomik otelleri ve muhteşem plajlarıyla Erdemli ilçesinin gözde tatil merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Gurbetçilerin Tercihi: Kızkalesi

Kızkalesi, deniz ve kum keyfini yaşamak isteyen ziyaretçilere alternatif gezi olanakları da sunuyor. Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, yurt dışında yaşayan Türklerin tatil için bölgeyi ziyaret etmelerinin büyük bir turizm hareketliliği yarattığını belirtti.

Uluslararası Ziyaretçi Artışı

Öztop, bu yıl özellikle İngiltere ve Fransa'da yaşayan gurbetçilerin Kızkalesi'ni tercih ettiğini dile getirerek, "Gurbetçilerin temmuz ortalarından itibaren bölgeye akın etmesiyle tesislerin doluluk oranları %70’e ulaştı. Eylül ayında da rezervasyonların devam ettiğini görmekteyiz," dedi.

Eylül Ayı Beklentileri

Öztop, eylül ayının turizmciler için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, "Daha sakin bir tatil arayanların ilgisiyle eylülde doluluk oranlarının %50-70 seviyelerinde olmasını bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Gelen Ziyaretçilerin Yorumları

Tatil için Kızkalesi’ni ziyaret eden İsmet Özdemir, denizinin muhteşem olduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı 36 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 32. Kızkalesi tatil için en ideal yerlerden biri," dedi.

Rusya’dan gelen Svetlana Nizhnik ise burayı internetten araştırarak geldiğini ifade etti ve "Ailemle birlikte burayı keşfettik ve çok sevdik. Herkesi buraya davet ediyorum!" diye ekledi.

Mersin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih eden...

Mersin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih eden gurbetçiler, sezonun hareketli geçmesini sağlıyor.

Mersin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih eden...

Mersin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih eden gurbetçiler, sezonun hareketli geçmesini sağlıyor.

Mersin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih eden...

Mersin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih eden gurbetçiler, sezonun hareketli geçmesini sağlıyor.

Mersin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih eden...

Mersin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih eden gurbetçiler, sezonun hareketli geçmesini sağlıyor.

Mersin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih eden...

Mersin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih eden gurbetçiler, sezonun hareketli geçmesini sağlıyor.

Mersin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih eden...

Mersin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih eden gurbetçiler, sezonun hareketli geçmesini sağlıyor.

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